Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप भी भव‍िष्‍य की जरूरतों को ध्‍यान में रखकर पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से न‍िवेशकों को जल्‍द ही एक नहीं दो-दो खुशखबरी म‍िलने वाली हैं. सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली इन दोनों ही स्‍कीम में अच्‍छा खासा ब्‍याज म‍िलता है. मैच्‍योर‍िटी पर म‍िलने वाली रकम से आप अपनी जरूरत से जुड़े कई काम कर सकते हैं. अभी आपको भले ही यह छोटी बचत लगे लेक‍िन लॉन्‍ग टर्म में यही आपका बड़ा सहारा बन जाती है.

न‍िवेशकों को दो खुशखबरी क्‍या म‍िलेंगी?

पीपीएफ (PPF) और सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) के न‍िवेशकों को 31 मार्च 2026 को ही दो खुशखबरी म‍िलेंगी. इसमें से पहली गुड न्‍यूज आपके न‍िवेश पर खाते में क्रेड‍िट होने वाले ब्‍याज को लेकर होगी. इसके अलावा दूसरी अच्‍छी खबर हर त‍िमाही होने वाली ब्‍याज की समीक्षा को लेकर है. व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर त‍िमाही के आख‍िरी वर्क‍िंग डे पर स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पर म‍िलने वाले ब्‍याज की समीक्षा की जाती है. इसके आधार पर ही व‍ित्‍त मंत्रालय आपके न‍िवेश पर ब्‍याज देता है.

ब्‍याज दर पर इस बार क्‍या है उम्‍मीद?

आपको बता दें व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर तीन महीने पर स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पर द‍िये जाने वाले ब्‍याज की समीक्षा की जाती है. अभी पीपीएफ (PPF) पर 7.1 प्रत‍िशत की दर से ब्‍याज म‍िल रहा है. वहीं, सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) पर ब्‍याज दर 8.2% सालाना की है. द‍िसंबर 2025 में की गई समीक्षा के दौरान व‍ित्‍त मंत्रालय ने स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पर पुरानी ही ब्‍याज दर को बरकरार रखा था. इस बार मार्च के आख‍िर में होने वाली ब्‍याज दर की समीक्षा को लेकर भी क‍िसी तरह के बदलाव की उम्‍मीद नहीं है.

ब्‍याज दर कम होने की उम्‍मीद गई थी

द‍िसंबर 2025 के ल‍िए मीड‍िया र‍िपोर्ट में ब्‍याज दर कम होने की उम्‍मीद जताई जा रही थी. लेक‍िन सरकार की तरफ से इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया. ब्‍याज दर कम होने की उम्‍मीद जताए जाने का कारण यह था क‍ि आरबीआई (RBI) ने प‍िछले एक साल के दौरान रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की है. लेक‍िन इस बार रेपो रेट प‍िछली बार की ही तरह 5.25 प्रत‍िशत पर कायम है. ऐसे में इस बार भी त‍िहामी समीक्षा के दौरान ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव होने की उम्‍मीद नहीं है.

खाते में कब आएगा सालाना ब्‍याज?

पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) का ब्‍याज खाते में हर फाइनेंशियल ईयर के आख‍िर में आता है. कई बार यह ब्‍याज नए फाइनेंश‍ियल ईयर के पहले हफ्ते में भी आता है. 31 मार्च को फाइनेंश‍ियल ईयर पूरा होने वाला है, ऐसे में दोनों ही तरह की सेव‍िंग स्‍कीम का ब्‍याज मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष के आख‍िर में खाते में आएगा. आपको बता दें पीपीएफ अकाउंट में आप 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं. हालांक‍ि इसके बाद इसे पांच-पांच साल के टर्म में र‍िन्‍यू क‍िया जा सकता है. इसके अलावा सुकन्‍या समृद्ध‍ि में पैसा 21 साल तक के ल‍िये न‍िवेश क‍िया जाता है.