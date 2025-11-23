Advertisement
trendingNow13014875
Hindi Newsबिजनेस

PPF Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें PPF, 46 में बन सकते हैं करोड़पति! जानिए क्या है निवेश के ऑप्शन

अगर कोई युथ 21 साल की उम्र में PPF शुरू करता है, तो 46 की उम्र तक आसानी से 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड बना सकता है- वो भी सुरक्षित और टैक्स-फ्री आय के साथ.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PPF Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें PPF, 46 में बन सकते हैं करोड़पति! जानिए क्या है निवेश के ऑप्शन

PPF Investment Guide:  पब्लिक  प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय और सिक्योर निवेश ऑप्शन में से एक है. ये सरकारी गारंटी वाला स्कीम न सिर्फ जोखिम से बचाता है बल्कि अनुशासित निवेश के जरिए आपको करोड़पति भी बना सकता है. अगर कोई युथ 21 साल की उम्र में PPF शुरू करता है, तो 46 की उम्र तक आसानी से 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड बना सकता है- वो भी सुरक्षित और टैक्स-फ्री आय के साथ.

कौन खोल सकता है PPF खाता?

कोई भी भारतीय निवासी अपने नाम पर एक PPF खाता खोल सकता है. माता-पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए भी खाता खोल सकते हैं. इसमें संयुक्त खाता (Joint Account) की अनुमति नहीं है. PPF खाता पोस्ट ऑफिस, बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए खोला जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

PPF में न्यूनतम और अधिकतम निवेश

न्यूनतम निवेश: ₹500 प्रति वित्त वर्ष
अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख प्रति वित्त वर्ष

एक बार में या कई किस्तों में पैसा जमा किया जा सकता है. आपके और आपके नाबालिग बच्चे के खातों में मिलाकर कुल निवेश सीमा ₹1.5 लाख ही होगी.

PPF के टैक्स फायदे
निवेश पर टैक्स छूट (Section 80C)
ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
मैच्योरिटी पर भी पूरा पैसा टैक्स-फ्री
पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर Section 80C की छूट मिलती है. नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलती, लेकिन ब्याज और मैच्योरिटी की टैक्स-फ्री सुविधा कायम रहती है.

PPF में ब्याज कैसे मिलता है?

वर्तमान ब्याज दर: 7.1%
ब्याज हर महीने के 5 तारीख और महीने के अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम बैलेंस पर गणना होता है. ब्याज साल के अंत में जोड़ा जाता है. अधिक लाभ पाने के लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच पूरा ₹1.5 लाख जमा करना बेहतर माना जाता है.

PPF में आंशिक निकासी और लोन

खाता खुलने के 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है. निकासी राशि कुल बैलेंस के 50% तक हो सकती है (नियमित गणना के आधार पर). तीसरे से छठे साल तक PPF पर लोन लिया जा सकता है, जो बैलेंस का 25% तक होता है. लोन 36 महीने में चुकाना होता है.

PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने के नियम

गंभीर बीमारी
उच्च शिक्षा
NRI बन जाने पर

ऐसी स्थिति में ब्याज दर 1% कम कर दी जाती है. अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाता है और नामांकनकर्ता को पैसा मिलता है.

क्या PPF से करोड़पति बनना संभव है?

हाँ , बिल्कुल! अगर आप 21 साल की उम्र में हर साल ₹1.5 लाख जमा करते हैं, तो 7.1% ब्याज दर पर 25 साल में कार्पस 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है. वो भी पूरी तरह टैक्स-फ्री.

निवेश विकल्पों की तुलना

PPF सुरक्षित है, लेकिन रिटर्न सीमित है. अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं, तो PPF एक बेहतर विकल्प है. अगर आप लंबी अवधि में ज्यादा  रिटर्न चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूच्यूअल  फंड्स या SIP, PPF से बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

PPF Investment Guide

Trending news

बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी हादसे का पता चला, तेजस उड़ा रहे पिता का दर्द छलका
Namansh Syal
बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी हादसे का पता चला, तेजस उड़ा रहे पिता का दर्द छलका
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?