PPF Calculator: 21 की उम्र में शुरू करें PPF, 46 में बन सकते हैं करोड़पति! जानिए क्या है निवेश के ऑप्शन

PPF Investment Guide: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय और सिक्योर निवेश ऑप्शन में से एक है. ये सरकारी गारंटी वाला स्कीम न सिर्फ जोखिम से बचाता है बल्कि अनुशासित निवेश के जरिए आपको करोड़पति भी बना सकता है. अगर कोई युथ 21 साल की उम्र में PPF शुरू करता है, तो 46 की उम्र तक आसानी से 1 करोड़ रुपये से अधिक का फंड बना सकता है- वो भी सुरक्षित और टैक्स-फ्री आय के साथ.

कौन खोल सकता है PPF खाता?

कोई भी भारतीय निवासी अपने नाम पर एक PPF खाता खोल सकता है. माता-पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए भी खाता खोल सकते हैं. इसमें संयुक्त खाता (Joint Account) की अनुमति नहीं है. PPF खाता पोस्ट ऑफिस, बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए खोला जा सकता है.

PPF में न्यूनतम और अधिकतम निवेश

न्यूनतम निवेश: ₹500 प्रति वित्त वर्ष

अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख प्रति वित्त वर्ष

एक बार में या कई किस्तों में पैसा जमा किया जा सकता है. आपके और आपके नाबालिग बच्चे के खातों में मिलाकर कुल निवेश सीमा ₹1.5 लाख ही होगी.

PPF के टैक्स फायदे

निवेश पर टैक्स छूट (Section 80C)

ब्याज पर कोई टैक्स नहीं

मैच्योरिटी पर भी पूरा पैसा टैक्स-फ्री

पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर Section 80C की छूट मिलती है. नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलती, लेकिन ब्याज और मैच्योरिटी की टैक्स-फ्री सुविधा कायम रहती है.

PPF में ब्याज कैसे मिलता है?

वर्तमान ब्याज दर: 7.1%

ब्याज हर महीने के 5 तारीख और महीने के अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम बैलेंस पर गणना होता है. ब्याज साल के अंत में जोड़ा जाता है. अधिक लाभ पाने के लिए 1 से 5 अप्रैल के बीच पूरा ₹1.5 लाख जमा करना बेहतर माना जाता है.

PPF में आंशिक निकासी और लोन

खाता खुलने के 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है. निकासी राशि कुल बैलेंस के 50% तक हो सकती है (नियमित गणना के आधार पर). तीसरे से छठे साल तक PPF पर लोन लिया जा सकता है, जो बैलेंस का 25% तक होता है. लोन 36 महीने में चुकाना होता है.

PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने के नियम

गंभीर बीमारी

उच्च शिक्षा

NRI बन जाने पर

ऐसी स्थिति में ब्याज दर 1% कम कर दी जाती है. अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाता है और नामांकनकर्ता को पैसा मिलता है.

क्या PPF से करोड़पति बनना संभव है?

हाँ , बिल्कुल! अगर आप 21 साल की उम्र में हर साल ₹1.5 लाख जमा करते हैं, तो 7.1% ब्याज दर पर 25 साल में कार्पस 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाता है. वो भी पूरी तरह टैक्स-फ्री.

निवेश विकल्पों की तुलना

PPF सुरक्षित है, लेकिन रिटर्न सीमित है. अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं, तो PPF एक बेहतर विकल्प है. अगर आप लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स या SIP, PPF से बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं.