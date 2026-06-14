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PPF में न‍िवेश करने का है मन? इन्‍वेस्‍टमेंट से पहले इन 5 बातों का रखें ध्‍यान, वरना हो जाएगा नुकसान

PPF Rules: म‍िडल क्‍लास के लि‍ए पीपीएफ (PPF) में न‍िवेश करना बहुत ही फायदेमंद सेव‍िंग स्‍कीम है. हालांक‍ि, इसमें न‍िवेश करने वाले लोगों को पीपीएफ (PPF) से जुड़े सभी न‍ियमों के बारे में पता नहीं होता. आइए जानते हैं इसमें न‍िवेश से पहले आपको क‍िन 5 न‍ियमों के बारे में पता होना चाह‍िए?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:58 PM IST
PPF में न‍िवेश करने का है मन? इन्‍वेस्‍टमेंट से पहले इन 5 बातों का रखें ध्‍यान, वरना हो जाएगा नुकसान
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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