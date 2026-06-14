PPF Interest Rates: पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) केंद्र सरकार की सबसे पसंदीदा सेव‍िंग स्‍कीम में से है. 1968 से चल रही योजना के तहत नौकरीपेश या फ‍िर ब‍िजनेसमैन कोई भी न‍िवेश कर सकता है. यह इन्‍वेस्‍टमेंट ऐसे निवेशकों के लिए अच्‍छा है, जो र‍िस्‍क से दूर रहना चाहते हैं. इसकी ब्‍याज दर का न‍िर्धारण हर त‍िमाही के आधार पर होता है. 31 मार्च को हुई समीक्षा के आधार पर पीपीएफ की ब्‍याज दर 7.1% सालाना तय की गई है. प‍िछले कई साल से सरकार ने इसकी ब्‍याज दर को स्‍थ‍िर क‍िया हुआ है. यह ब्‍याज दर आपको सुनने में भले ही कम लगे लेक‍िन इस पर म‍िलने वाला कम्‍पाउंड‍िंग इंटरेस्‍ट इसे फायदेमंद स्‍कीम बनाता है.