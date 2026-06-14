PPF Interest Rates: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) केंद्र सरकार की सबसे पसंदीदा सेविंग स्कीम में से है. 1968 से चल रही योजना के तहत नौकरीपेश या फिर बिजनेसमैन कोई भी निवेश कर सकता है. यह इन्वेस्टमेंट ऐसे निवेशकों के लिए अच्छा है, जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं. इसकी ब्याज दर का निर्धारण हर तिमाही के आधार पर होता है. 31 मार्च को हुई समीक्षा के आधार पर पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% सालाना तय की गई है. पिछले कई साल से सरकार ने इसकी ब्याज दर को स्थिर किया हुआ है. यह ब्याज दर आपको सुनने में भले ही कम लगे लेकिन इस पर मिलने वाला कम्पाउंडिंग इंटरेस्ट इसे फायदेमंद स्कीम बनाता है.
पीपीएफ (PPF) में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसका ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. 15 साल की अवधि में यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है. लेकिन यदि आपने इसमें सही तरीके से निवेश नहीं किया तो आपको नुकसान हो सकता है. आइए जानते पीपीएफ में निवेश से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
पीपीएफ में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इससे ज्यादा या कम निवेश पर आपको परेशानी हो सकती है. अगर आपने न्यूनतम राशि जमा नहीं की तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. इसे फिर से एक्टिव कराने के लिए 50 रुपये की पेनाल्टी और 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे. केवल एक अकाउंट अपने नाम पर रखें; बच्चे के लिए आप दूसरा खोल सकते हैं. लेकिन इन दोनों खातों में कुल निवेश डेढ़ लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
पीपीएफ अकाउंट का ब्याज हर महीने के पांच तारीख से अंतिम दिन के न्यूनतम बैलेंस पर मिलता है. अप्रैल महीने के लिए पैसा 5 अप्रैल से पहले जमा करें, वरना पूरे साल की राशि पर अप्रैल का ब्याज नहीं मिलेगा. मंथली जमा करने वालों को हर महीने 5 तारीख से पहले पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर देना चाहिए. एकमुश्त पैसा जमा करने पर भी यही नियम लागू होता है. देरी से ब्याज जमा करने पर नुकसान हो सकता है, जो लंबे समय में बड़ा अंतर डालती है.
पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. मैच्योरिटी के बाद 5 साल के ब्लॉक में इस टेन्योर को बढ़ा सकते हैं. प्रीमैच्योर विदड्रॉल सातवें साल में लिमिटेड अमाउंट पर ही संभव है. जल्दबाजी में निकासी से ब्याज का नुकसान और टैक्स बेनिफिट कम हो सकता है. अगर आपका टारगेट शॉर्ट-टर्म है तो पीपीएफ में पैसा जमा नहीं करें. यह लॉन्ग टर्म के लिए ही सही है.
अकाउंट ओपन करते समय आपको नॉमिनेशन जरूर करना चाहिए. नए नियम के अनुसार आप चार नॉमिनी तक का नाम जोड़ सकते हैं और अपडेट के लिए 50 रुपये का चार्ज हटा दिया गया है. डॉक्यूमेंट जैसे आधार और पैन को हमेशा अपने साथ रखें. नामांकन नहीं होने पर किसी की मौत के बाद परेशानी हो सकती है. बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक को ही नॉमिनी बनाया जाए.
पीपीएफ सबसे सुरक्षित निवेश है. लेकिन इसकी ब्याज दर तिमाही आधार पर बदल सकती हैं. इन ब्याज दर को रेगुलर चेक करें और जरूरत के अनुसार एक्सटेंड करें. अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह से पैसे को जमा करते रहे. सब कुछ पीपीएफ में ही जमा नहीं करें.
(डिस्क्लेमर: जी न्यूज अपने पाठकों को किसी भी प्रकार के निवेश से जुड़ी सलाह नहीं देता. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाजर से संपर्क करें.)