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PPF, NSC, सुकन्या और FD में कौन देगा ज्यादा रिटर्न; 2026 में कहां लगाएं पैसा? जानें कौन है बेस्ट

चाहे आप FD में निवेश करें या स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में. हर ऑप्शन के अपने फायदे हैं. फिलहाल इनमें से ज्यादातर योजनाएं सालाना 4% से 8.2% तक ब्याज दे रही हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:55 PM IST
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PPF, NSC, सुकन्या और FD में कौन देगा ज्यादा रिटर्न; 2026 में कहां लगाएं पैसा? जानें कौन है बेस्ट

Where should you invest in 2026 :  बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) आज भी भरोसेमंद निवेश और वित्तीय साधन बने हुए हैं. ये ऑप्शन खास तौर पर उन निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं जो सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बचत चाहते हैं. चाहे आप FD में निवेश करें या स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में. हर ऑप्शन के अपने फायदे हैं. फिलहाल इनमें से ज्यादातर योजनाएं सालाना 4% से 8.2% तक ब्याज दे रही हैं. सरकार ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए लगातार आठवीं बार स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

अगर आप निवेश को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो निवेश से पहले ब्याज दर, अवधि, टैक्स लाभ और अन्य पहलुओं का अंतर समझना जरूरी है.

स्मॉल सेविंग्स बनाम FD

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ब्याज दर

अप्रैल 2026 में अधिकांश बैंक FD पर 6.25% से 6.66% तक सालाना ब्याज दे रहे हैं. वहीं, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में ब्याज दर 4% से 8.2% के बीच है. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 8.2% के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है. इसके बाद नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) 7.7%, किसान विकास पत्र (KVP) 7.5%, मंथली इनकम स्कीम (MIS) 7.4%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) 7.1% और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट 4% ब्याज दे रहा है.

वहीं, बैंक FD में रिटर्न अपेक्षाकृत कम है. अप्रैल 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 6.25% ब्याज दे रहे हैं. कोटक महिंद्रा बैंक 6.50% और यस बैंक 6.66% तक रिटर्न दे रहा है.

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लॉक-इन पीरियड

स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में आमतौर पर ज्यादा ब्याज मिलता है. लेकिन, इनमें लॉक-इन अवधि भी लंबी होती है. PPF में 15 साल का लॉक-इन होता है, जबकि NSC में 5 साल का है इसके मुकाबले बैंक FD में अलग-अलग अवधि के विकल्प मिलते हैं, जिससे ये शॉर्ट-टर्म और मीडियम-टर्म लक्ष्यों के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं.

टैक्स फायदे

टैक्स के मामले में भी बड़ा अंतर है. FD पर मिलने वाला ब्याज निवेशक की आय के अनुसार पूरी तरह टैक्सेबल होता है. वहीं, PPF और NSC जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसके अलावा 80TTA के तहत 10,000 रुपये तक का लाभ भी मिल सकता है.

निवेशकों को क्या चुनना चाहिए?

हर निवेश ऑप्शन का वित्तीय योजना में अलग महत्व होता है. जहां FD लिक्विडिटी और लचीलापन देती है. वहीं, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स बेहतर रिटर्न और टैक्स फायदे देती हैं. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक विकल्प को चुनने के बजाय निवेशकों को दोनों में संतुलित निवेश  करना चाहिए.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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