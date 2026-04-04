PPF Scheme: सरकार की तरफ से बार-बार पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख से पहले पैसा जमा करने को लेकर जागरूक किया जाता है. 5 तारीख से पहले पैसा जमा करने से आपको ब्याज की कैलकुलेशन पर फायदा मिलता है.
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PPF Investment Rule: सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने का एक सेट फॉर्मूला होता है. यदि आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको नुकसान लाखों में हो सकता है. जी हां, अगर आप भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं तो इस रूल को आपको समझना जरूरी है. पीपीएफ में निवेश करना सैलरीड क्लास को सबसे ज्यादा पसंद होता है. अगर आपने भी पीपीएफ में निवेश किया है तो यह जानकारी आपके काम की है. सरकार की तरफ से भी इसको लेकर बार-बार जागरूक किया जाता रहा है.
ऐसे लोग, जिन्होंने भी पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है...उनके लिए यह तारीख याद रखनी जरूरी है. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पीपीएफ (PPF) का 5 तारीख से कनेक्शन क्या है? अगर आप हर महीने की 5 तारीख को ध्यान में रखकर पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. पीपीएफ में ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने के आधार पर की जाती है. हालांकि, ब्याज का पैसा वित्त वर्ष की आखिरी तारीख केा अकाउंट में क्रेडिट होता है. आपको पीपीएफ अकाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा? इसकी कैलकुलेशन में 5 तारीख अहम रोल अदा करती है.
आपको बता दें हर महीने की 5 तारीख और महीने की आखिरी तारीख यानी 30 के बीच पीपीएफ अकाउंट के सबसे कम बैलेंस पर ब्याज दिया जाता है. इस कारण जानकार भी आपको 5 तारीख से पहले राशि जमा करने की सलाह देते हैं. इसका फायदा आपको साल के आखिर में मिलता है.
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पीपीएफ मे 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. 31 मार्च को वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई समीक्षा में भी इसे 7.1 प्रतिशत पर ही जारी रखा गया. महीने की 5 तारीख से आखिरी तारीख के बीच में जो भी न्यूनतम बैलेंस रहता है, उस पर उसी महीने ब्याज जुड़ जाता हैं. 5 तारीख के बाद आप जो पैसा जमा करेंगे, उस पर अगले महीने से ही ब्याज मिलेगा.
अगर आपने पीपीएफ स्कीम में 5 अप्रैल को या फिर उससे पहले 1.5 लाख रुपये का निवेश किया है. ऐसे में आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से कुल 10,650 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. वहीं, अगर आपने ये पैसे 6 अप्रैल को या फिर इसके बाद में डाले हैं तो आपको सिर्फ 11 महीनों का ब्याज मिलेगा. इस स्थिति में आपको 9,763 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. यानी आपको करीब 887 रुपये कम ब्याज मिलेगा.
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आप यदि हर महीने की 2 तारीख को पीपीएफ में 12,500 रुपये 15 साल तक जमा करते हैं तो मौजूदा ब्याज दर 7.1 प्रतिशत के आधार पर कुल 40 लाख रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट होता है. 15 साल के दौरान आप (12,500 × 180 = 22,50,000) रुपये जमा करते हैं. इस दौरान इस पर करीब 18,18,209 रुपये का कुल ब्याज मिलता है. इस तरह आपकी कुल मैच्योरिटी राशि 40,68,209 रुपये हो जाती है.