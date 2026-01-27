Advertisement
टैक्‍स छूट हटने के बाद भी कम नहीं हो रहा PPF-SSY का क्रेज, जमकर पैसा लगा रही पब्‍ल‍िक

Small Savings Scheme Interest Rate: आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती क‍िये जाने के बावजूद सरकार ने स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. एफडी पर ब्‍याज दर घटने के कारण न‍िवेशकों का रुझान PPF-SSY की तरफ हो गया है.

Jan 27, 2026
PPF SSY Interest Rate: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने साल 2025 में पेश क‍िये गए बजट के दौरान न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. इसके तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देना होता. स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन के साथ यह ल‍िम‍िट बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाती है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को प्रोत्‍साहन द‍िये जाने के बाद जानकारों की तरफ से कहा जा रहा था इसमें क‍िसी तरह के न‍िवेश का प्रावधान नहीं क‍िया गया. ऐसे में स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम जैसे पीपीएफ (PPF), सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम (SCSS) और सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) का क्रेज लोगों के बीच कम हो सकता है. लेक‍िन सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली इन स्‍कीम में न‍िवेश पहले के मुकाबले बढ़ गया है.

2.0 लाख करोड़ पर पहुंची जमा रकम

रेट‍िंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के अनुसार व‍ित्‍त वर्ष 2025-26 (FY 2025-26) में स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में इनफ्लो पिछले साल से 26% ज्यादा हो गया है. इससे सरकार का कैश बैलेंस बढ़ेगा और बजट में भी इसका फायदा देखने को म‍िलेगा. बैंकों की तरफ से एफडी (FD) पर ब्याज दर घटाए जाने के बावजूद सरकार ने पीपीएफ (PPF) पर ब्‍याज 7.1%, SCSS और SSY पर 8.2% पर ही बरकरार रखा. इसका नतीजा यह हुआ क‍ि अप्रैल-नवंबर 2025 (8 महीने) के दौरान इन स्कीम में कुल इनफ्लो 25.5% बढ़कर 2.0 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. प‍िछले साल इस दौरान यह 1.6 लाख करोड़ रुपये पर था. FY26 के बजट अनुमान 3.1 लाख करोड़ का 65% पहले ही हासिल हो चुका है, पिछले साल यह 47% था.

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पर ऊंची बनी रहीं ब्‍याज दर
RBI की तरफ से रेपो रेट घटाए जाने के बावजूद बैंक FD की दरें लुढ़कीं, लेकिन स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम पर ब्‍याज दर ऊंची बनी रहीं. आईसीआरए (ICRA) की र‍िपोर्ट के अनुसार ये स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दरें सरकारी बॉन्ड्स (G-secs) से ज्यादा आकर्षक हैं. यही कारण है क‍ि जनवरी-मार्च 2026 में भी inflows घटने की संभावना कम है. अनुमान जताया गया क‍ि टारगेट पूरा करने के लिए दिसंबर-मार्च के दौरान inflows 40.6% घटना चाह‍िए, जो क‍ि नामुमकिन है. यद‍ि यह पिछले साल ज‍ितना ही रहा तो कुल inflows बजट से 70 हजार करोड़ ज्यादा होगा.

लाखों न‍िवेशकों के ल‍िये अच्‍छा फैसला
छोटी बचत से मिलने वाले अत‍िर‍िक्‍त पैसों से सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा. FY26 के बाजार उधार के अनुमान के मुताबिक क‍िसी तरह का बदलाव नहीं होगा. लेकिन कैश बढ़ने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. ICRA के अनुसार यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि Q4 FY26 में भी क‍िसी तरह की दर नहीं बदलीं हैं. लाखों न‍िवेशकों के ल‍िये यह फैसला अच्‍छा है.

क्‍यों बढ़ रहा न‍िवेश
आरबीआई (RBI) ने प‍िछले एक साल के दौरान रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की है. इसका असर यह हुआ क‍ि बैंकों की तरफ से एफडी की ब्‍याज दर में बदलाव क‍िया गया और ब्‍याज पहले के मुकाबले कम हो गया. दूसरी तरफ से सरकार ने मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष में पीपीएफ (PPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) और सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम (SCSS) जैसी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. सरकार के इस फैसले का असर छोटी बचत योजनाओं में क‍िये जाने वाले न‍िवेश में द‍िख रहा है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनका जवाब (FAQ)

सवाल: आरबाआई ने रेपो रेट में क‍ितनी कमी की है?
जवाब: प‍िछले एक साल के दौरान आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की गई है.

सवाल: जनवरी में हुई एमपीसी में रेपो रेट क‍ितने पर आ गया?
जवाब: जनवरी 2026 में हुई एमपीसी के अनुसार रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत पर आ गया.

सवाल: पीपीएफ और सुकन्‍या समृद्ध‍ि की ब्‍याज दर क‍ितनी है?
जवाब: पीपीएफ की ब्‍याज दर 7.1 प्रत‍िशत सालाना और सुकन्‍या समृद्ध‍ि की ब्‍याज दर 8.2 सालाना की है. 

