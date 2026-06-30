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ब्याज दरों पर सरकार का बड़ा फैसला! PPF, SSY और SCSS में नहीं हुआ बदलाव; जानें किस स्कीम में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

सरकार ने PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, SCSS, NSC और पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:08 PM IST
ब्याज दरों पर सरकार का बड़ा फैसला! PPF, SSY और SCSS में नहीं हुआ बदलाव; जानें किस स्कीम में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
Image Credit: CanvaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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