/ब्याज दरों पर सरकार का बड़ा फैसला! PPF, SSY और SCSS में नहीं हुआ बदलाव; जानें किस स्कीम में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर 2026 (Q2 FY27) तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सहित सभी प्रमुख योजनाओं पर मौजूदा ब्याज दरें ही जारी रहेंगी. ये लगातार नौवीं तिमाही है जब दरों को बरकरार रखा गया है.
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वही रहेंगी जो 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की तिमाही के लिए निर्धारित थीं.
इन सभी छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक रिटर्न सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मिल रहा है. इन पर निवेशकों को 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है. इसके मुकाबले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसी लोकप्रिय और सुरक्षित योजना पर 7.1% की दर से स्थिर रिटर्न मिलता रहेगा. ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है.
सुकन्या समृद्धि योजना (21 वर्ष लॉक-इन): 8.2% प्रति वर्ष
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF, 15 वर्ष): 7.1% प्रति वर्ष
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): 8.2% प्रति वर्ष
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% प्रति वर्ष
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% प्रति वर्ष
मंथली इनकम स्कीम: 7.4% प्रति वर्ष
पोस्ट ऑफिस बचत खाता: 4% प्रति वर्ष
1 साल की FD: 6.9% प्रति वर्ष
2 साल की FD: 7% प्रति वर्ष
3 साल की FD: 7.1% प्रति वर्ष
5 साल की FD: 7.5% प्रति वर्ष
5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट: 6.7% प्रति वर्ष
सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है. इसमें सरकारी बॉन्ड यील्ड, बाजार में मौजूदा ब्याज दरें, आर्थिक परिस्थितियां और ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल हालात जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है.
छोटी बचत योजनाएं आमतौर पर सुरक्षित निवेश विकल्प मानी जाती हैं क्योंकि इन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त होता है. इनमें स्थिर और अनुमानित रिटर्न मिलता है, साथ ही कर लाभ भी उपलब्ध होता है. सरकार ने आखिरी बार इन दरों में बदलाव अप्रैल 2024 में किया था, तब SSY और कुछ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई थी.