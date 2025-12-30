PPF-SSY Interest Rates: अगर आप भी पीपीएफ, सुकन्‍या समृद्ध‍ि (SSY) या फ‍िर पोस्‍ट ऑफ‍िस की दूसरी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर तीन महीने पर छोटी बचत योजनाओं की ब्‍याज दर का र‍िव्‍यू क‍िया जाता है. हर त‍िमाही ब्‍याज दर को लेकर होने वाली समीक्षा इस बार 31 दिसंबर 2025 को होनी है. इसके बाद फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से नई ब्‍याज दर का ऐलान क‍िया जाएगा. ये ब्‍याज दरें 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी.

बैंकों ने भी एफडी की दर में कटौती की

साल 2025 में आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट में 1.25% की कटौती की गई है. इसके बाद बैंकों ने भी अपनी एफडी की दर में कटौती की है. ऐसे में सवाल यह है क‍ि क्या पोस्ट ऑफिस स्‍कीम की दर में कटौती होगी या नहीं? अक्टूबर से दिसंबर 2025 के ल‍िये सबसे ज्‍यादा ब्‍याज दर सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर 8.2% की म‍िल रही है. इसके अलावा पीपीएफ (PPF) पर 7.1%, नेशनल सेव‍िंग सर्ट‍िफ‍िकेट पर (NSC) पर 7.7% और किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5% का ब्‍याज म‍िल रहा है.

घटकर क‍ितनी रह जाएगी ब्‍याज दर?

साल 2010 की श्यामला गोपीनाथ कमेटी की तरफ से की गई सिफारिश के अनुसार स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की दरें 10 साल के G-Sec बॉन्ड यील्ड (सरकारी बॉन्ड की औसत यील्ड) से तय होती हैं. हर योजना की मैच्योरिटी के हिसाब से G-Sec यील्ड + 25-100 bps (0.25% से 1%) का पॉजिटिव स्प्रेड जोड़ा जाता है. अक्टूबर-दिसंबर 2025 में 10 साल का G-Sec यील्ड औसतन 6.54% से 6.6% के आसपास रहा. इसके अलावा जानकार भी यही कह रहे हैं क‍ि व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से दर में कटौती की जा सकती है.

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में कटौती संभव

पीपीएफ (PPF) के ल‍िये यद‍ि इस फॉर्मूले को सख्ती से लागू क‍िया जाए तो इस स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर 6.79% तक गिर सकती है. G-Sec यील्ड में कमी और महंगाई दर कम रहने के फॉर्मूला के हिसाब से सरकारी बचत योजनाओं की ब्‍याज दर में कटौती संभव है. कई जानकारों की राय है क‍ि सरकार घरेलू बचतकर्ताओं (खासकर सीनियर सिटीजन) को तवज्‍जो देगी. SCSS जैसी सेव‍िंग स्‍कीम में कटौती से राजनीतिक असर पड़ सकता है. इसल‍िए SCSS की ब्‍याज दर के 8.2% पर ही बरकरार रहने की उम्‍मीद है.

पिछला ट्रेंड भी यही रहा है साल 2025 में आरबीआई (RBI) की तरफ से कटौती क‍िये जाने के बाद भी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की दर में क‍िसी तरह की कटौती नहीं की गई. इससे पहले भी कोव‍िड के बाद जब ब्‍याज दर बढ़ी तो पीपीएफ का ब्‍याज 7.1% पर ही बना रहा. यद‍ि आप भी PPF, SSY या SCSS में निवेश की सोच रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक मौजूदा दर पर इनवेस्‍ट कर दें. यद‍ि कटौती हुई तो नई दरें कम होंगी. आपको बता दें सेक्‍शन 80सी के तहत PPF और SSY में डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है.