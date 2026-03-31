SSY Interest Rate: अगर आप भी पीपीएफ (PPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) या फ‍िर नेशनल सेव‍िंग सर्ट‍िफ‍िकेट (NSC) में इनवेस्‍ट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तिमाही के लिए स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम को लेकर ब्‍याज दर का ऐलान कर द‍िया है. इसमें राहत की बात यह है क‍ि पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम (SCSS), सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY) और क‍िसान व‍िकास पत्र (KVP) जैसी पसंदीदा स्‍कीम की ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है.

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से ल‍िया गया यह फैसला न‍िवेशकों को खुश करने वाला है. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि इस बार सरकार स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में कटौती कर सकती है. इसका सबसे ज्‍यादा असर ऐसे न‍िवेशकों पर देखा जाएगा जो सरकारी स्‍कीम में न‍िवेश करने के साथ ही टैक्स-फ्री रिटर्न पसंद करते हैं. स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर का हर त‍िमाही र‍िव्‍यू क‍िया जाता है. लेकिन बाजार के हालात को देखते हुए इस बार क‍िसी तरह की बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई. आइए देखते हैं स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की लेटेस्‍ट ब्‍याज दर-

अप्रैल-जून 2026 के लिए ब्याज दरें (सालाना)

> सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) : 8.2%

> सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) : 8.2%

> पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) : 7.1%

> नेशनल सेव‍िंग सर्ट‍िफ‍िकेट (NSC) : 7.7%

> किसान विकास पत्र (KVP): 7.5%

> मंथली इनकम प्‍लान (MIS) : 7.4%

> पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट : 4.0%

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ब्‍याज दर में क्‍यों नहीं हुआ बदलाव?

सरकार की तरफ से इन दरों को बाजार में सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) की यील्ड के आधार पर तय क‍िया जाता है. प‍िछली कई तिमाही से दरों में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. आखिरी बदलाव अप्रैल 2024 में क‍िया गया था, उस समय सुक्रन्‍या समृद्ध‍ि की ब्‍याज दर को 8% से बढ़ाकर 8.2% किया गया था. निवेशकों को ब्‍याज दर में स्थिरता से फायदा हुआ है. अन‍िश्‍च‍ित बाजार में शेयर या म्यूचुअल फंड के र‍िस्‍क से बचकर इन स्‍कीम के जर‍िये सेफ र‍िटर्न म‍िलता है. सीनियर सिटीजन और लड़कियों के भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर यह स्‍कीम बेस्‍ट है.

निवेशकों के लिए सलाह

> सुरक्षित निवेश की चाहत रखने वालों के ल‍िये पीपीएफ, एनएससी (NSC) और एससीएसएस (SCSS) अभी भी अच्छा व‍िकल्‍प बना हुआ है.

> SSY में लड़की के नाम से निवेश करके आप टैक्स फ्री अच्छा रिटर्न पा सकते हैं.

> स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर का हर तीन महीने पर रिव्यू होता है. यही कारण है क‍ि जुलाई-सितंबर 2026 के लिए अगली घोषणा जून महीने के अंत में आएगी. पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में आसानी से इन स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं.

यह फैसला ऐसे लाखों निवेशकों के लिए खुशखबरी है, जो रिस्क से दूर रहकर रेगुलर और गारंटीड रिटर्न की चाहत रखते हैं. अगर आप इन स्‍कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर डिटेल्स चेक कर लें.