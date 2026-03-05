EPF Interest Rate: जब बात सुरक्षित निवेश की आती है तो किसी का भी फोकस सबसे ज्यादा पीपीएफ और ईपीएफ पर ही रहता है. लेकिन आप रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं. आइए जानते हैं आपके लिए किसमें निवेश करना फायदेमंद रहेगा?
How To Invest in NPS: सेविंग को लेकर हर किसी का यही सपना होता है कि उसका निवेश सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाला हो. आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, रिटायरमेंट और उसके बाद को लेकर आपको हमेशा सजग रहना चाहिए. रिटायरमेंट के बाद आपको किसी के ऊपर आश्रित न होना पड़े, इसके लिये जरूरी है कि अभी से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. देश में सबसे सुरक्षित निवेश के तीन ऑप्शन हैं. इनवेस्टमेंट के इन ऑप्शन को लेकर सरकार की तरफ से भी गारंटी दी जाती है. निवेश के इन विकल्पों में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) है.
हर स्कीम की अपनी खासियत, टैक्स बेनिफिट और रिटर्न है. आज हम आपको इनकी खासियत के साथ ही इनकी तुलना करके बताएंगे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से किस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं. तीनों ही स्कीम की यह तुलना मार्च 2026 के लेटेस्ट रेट के आधार पर की जाएगी.
पीपीएफ (PPF) एक सरकारी गारंटीड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है. यहां निवेश करने पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है. यह स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो सिक्योर रिटर्न चाहते हैं. इसमें निवेश की अवधि 15 साल की है. लेकिन आप इसे 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं. इसकी ब्याज दर को लेकर सरकार की तरफ से हर तीन महीने में रिव्यू किया जाता है. अभी इसकी ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें निवेश पर 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट है. ब्याज और मैच्योरिटी पूरी तरह से टैक्स-फ्री है.
इसके फायदों की बात करें तो इसमें निवेश पर गारंटीड रिटर्न मिलने के साथ ही यह टैक्स-फ्री है. सालाना आप इसमें 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. लेकिन इसमें निवेश का ड्रॉ बैक यही है कि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है. इसकी लिक्विडिटी कम है और इसमें निवेश करने पर महंगाई से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता.
ईपीएफ (EPF) सैलरीड क्लास की फेवरेट इनवेस्टमेंट स्कीम है. यह सैलरीड क्लास के लिए जरूरी स्कीम है. इसके तहत कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों को निवेश करना होता है. इसके जरिये आपके रिटायरमेंट के लिए ठीक-ठाक रकम का इंतजाम हो जाता है. योगदान की बात करें तो कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों की बेसिक सैलरी + DA का 12% ईपीएफ में जमा किया जाता है. लगातार तीसरे साल इसकी ब्याज दर 8.25% पर बरकरार है. इसमें निवेश पर किसी तरह का रिस्क नहीं है लेकिन यह पैसा सरकारी निगरानी में रहता है.
टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें निवेश पर कर्मचारी को 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिलती है. ढाई लाख तक के निवेश पर ब्याज टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी रिटायरमेंट तक टैक्स-फ्री है. इसका फायदा यह है कि एम्पलॉयर के योगदान से आपकी सेविंग दोगुनी हो जाती है. घर, शिक्षा या मेडिकल खर्च से जुड़ी किसी भी प्रकार की जरूरत में आप आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसमें पीपीएफ से ज्यादा ब्याज मिलता है. इसका नुकसान यह है कि इसमें सिर्फ सैलरीड क्लास ही निवेश कर सकते हैं. ढाई लाख से ज्यादा इनवेस्टमेंट पर ब्याज टैक्सेबल होता है.
एनपीएस (NPS) मार्केट-लिंक्ड पेंशन स्कीम है, इसे पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से रेगुलेट किया जाता है. इसमें किया गया निवेश इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश होता है. इसमें निवेश करने की कोई अपर लिमिट नहीं है. इसका रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है. एक आइडिये की बात करें तो यह 8-10% सालाना तक रहता है. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें निवेश पर 1.5 लाख तक + 80CCD(1B) में एक्स्ट्रा 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है. मैच्योरिटी पर 60% कॉर्पस टैक्स-फ्री होता है और 40% एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.
आप पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF) या एनपीएस (NPS) तीनों में से किसमें निवेश करना चाहते हैं? यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. यदि आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ (PPF) या ईपीएफ (EPF) में निवेश कर सकते हैं. लेकिन यदि आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो NPS बेस्ट है, क्योंकि इक्विटी से ज्यादा कमाई हो सकती है. टैक्स बचाना चाहते हैं तो NPS + PPF/EPF का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा फायदा देता है.
सैलरीड क्लास के लिए पीएफ और (EPF + NPS) में निवेश से फायदा उठा सकते हैं. लेकिन यदि कोई सेल्फ-एम्प्लॉयर है तो PPF + NPS अच्छा ऑप्शन है. आप अपनी रिस्क टॉलरेंस, उम्र और फाइनेंशियल गोल्स को देखकर ही फैसला लें. डाइवर्सिफाई करके (सभी में थोड़ा-थोड़ा) रिटायरमेंट को और मजबूत बनाएं.