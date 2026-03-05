Advertisement
trendingNow13130980
Hindi NewsबिजनेसPPF, EPF और NPS... 3 सबसे धांसू सेव‍िंग ऑप्‍शन, आपके लि‍ए कौन सा बेस्‍ट और क‍िसे करें स‍िलेक्‍ट?

PPF, EPF और NPS... 3 सबसे धांसू सेव‍िंग ऑप्‍शन, आपके लि‍ए कौन सा बेस्‍ट और क‍िसे करें स‍िलेक्‍ट?

EPF Interest Rate: जब बात सुरक्ष‍ित न‍िवेश की आती है तो क‍िसी का भी फोकस सबसे ज्‍यादा पीपीएफ और ईपीएफ पर ही रहता है. लेक‍िन आप र‍िटायरमेंट को ध्‍यान में रखकर एनपीएस में भी न‍िवेश कर सकते हैं. आइए जानते हैं आपके ल‍िए क‍िसमें न‍िवेश करना फायदेमंद रहेगा?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PPF, EPF और NPS... 3 सबसे धांसू सेव‍िंग ऑप्‍शन, आपके लि‍ए कौन सा बेस्‍ट और क‍िसे करें स‍िलेक्‍ट?

How To Invest in NPS: सेव‍िंग को लेकर हर क‍िसी का यही सपना होता है क‍ि उसका न‍िवेश सुरक्ष‍ित और ज्‍यादा र‍िटर्न देने वाला हो. आपकी इनकम कम हो या ज्‍यादा, र‍िटायरमेंट और उसके बाद को लेकर आपको हमेशा सजग रहना चाह‍िए. रिटायरमेंट के बाद आपको क‍िसी के ऊपर आश्र‍ित न होना पड़े, इसके ल‍िये जरूरी है क‍ि अभी से प्‍लान‍िंग करना बहुत जरूरी है. देश में सबसे सुरक्ष‍ित न‍िवेश के तीन ऑप्‍शन हैं. इनवेस्‍टमेंट के इन ऑप्‍शन को लेकर सरकार की तरफ से भी गारंटी दी जाती है. न‍िवेश के इन व‍िकल्‍पों में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) है.

हर स्कीम की अपनी खासियत, टैक्स बेनिफिट और रिटर्न है. आज हम आपको इनकी खास‍ियत के साथ ही इनकी तुलना करके बताएंगे क‍ि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कि‍स स्‍कीम को स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. तीनों ही स्‍कीम की यह तुलना मार्च 2026 के लेटेस्‍ट रेट के आधार पर की जाएगी.

पीपीएफ (PPF)

पीपीएफ (PPF) एक सरकारी गारंटीड लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है. यहां न‍िवेश करने पर र‍िस्‍क ब‍िल्‍कुल भी नहीं है. यह स्‍कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो स‍िक्‍योर रिटर्न चाहते हैं. इसमें न‍िवेश की अवध‍ि 15 साल की है. लेक‍िन आप इसे 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं. इसकी ब्‍याज दर को लेकर सरकार की तरफ से हर तीन महीने में र‍िव्‍यू क‍िया जाता है. अभी इसकी ब्‍याज दर 7.1% प्रत‍ि वर्ष है. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें न‍िवेश पर 80C के तहत 1.5 लाख तक के न‍िवेश पर छूट है. ब्याज और मैच्योरिटी पूरी तरह से टैक्स-फ्री है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके फायदों की बात करें तो इसमें न‍िवेश पर गारंटीड रिटर्न म‍िलने के साथ ही यह टैक्स-फ्री है. सालाना आप इसमें 500 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक न‍िवेश कर सकते हैं. लेक‍िन इसमें न‍िवेश का ड्रॉ बैक यही है क‍ि इसका लॉक इन पीर‍ियड 15 साल का होता है. इसकी ल‍िक्‍व‍िड‍िटी कम है और इसमें न‍िवेश करने पर महंगाई से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता.

ईपीएफ (EPF)

ईपीएफ (EPF) सैलरीड क्‍लास की फेवरेट इनवेस्‍टमेंट स्‍कीम है. यह सैलरीड क्‍लास के ल‍िए जरूरी स्कीम है. इसके तहत कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों को न‍िवेश करना होता है. इसके जर‍िये आपके रिटायरमेंट के लिए ठीक-ठाक रकम का इंतजाम हो जाता है. योगदान की बात करें तो कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों की बेसिक सैलरी + DA का 12% ईपीएफ में जमा क‍िया जाता है. लगातार तीसरे साल इसकी ब्‍याज दर 8.25% पर बरकरार है. इसमें न‍िवेश पर क‍िसी तरह का र‍िस्‍क नहीं है लेक‍िन यह पैसा सरकारी न‍िगरानी में रहता है.

टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें न‍िवेश पर कर्मचारी को 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के न‍िवेश पर छूट म‍िलती है. ढाई लाख तक के न‍िवेश पर ब्‍याज टैक्‍स फ्री है और मैच्योरिटी रिटायरमेंट तक टैक्स-फ्री है. इसका फायदा यह है क‍ि एम्‍पलॉयर के योगदान से आपकी सेव‍िंग दोगुनी हो जाती है. घर, शिक्षा या मेडिकल खर्च से जुड़ी क‍िसी भी प्रकार की जरूरत में आप आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसमें पीपीएफ से ज्‍यादा ब्‍याज म‍िलता है. इसका नुकसान यह है क‍ि इसमें सिर्फ सैलरीड क्‍लास ही न‍िवेश कर सकते हैं. ढाई लाख से ज्‍यादा इनवेस्‍टमेंट पर ब्याज टैक्सेबल होता है.

एनपीएस (NPS)

एनपीएस (NPS) मार्केट-लिंक्ड पेंशन स्कीम है, इसे पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से रेगुलेट क‍िया जाता है. इसमें क‍िया गया न‍िवेश इक्‍व‍िटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश होता है. इसमें न‍िवेश करने की कोई अपर ल‍िम‍िट नहीं है. इसका र‍िटर्न मार्केट पर निर्भर करता है. एक आइड‍िये की बात करें तो यह 8-10% सालाना तक रहता है. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें न‍िवेश पर 1.5 लाख तक + 80CCD(1B) में एक्‍स्‍ट्रा 50,000 रुपये तक की छूट म‍िलती है. मैच्योरिटी पर 60% कॉर्पस टैक्स-फ्री होता है और 40% एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.

आपके ह‍िसाब से कौन सा बेस्‍ट?

आप पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF) या एनपीएस (NPS) तीनों में से क‍िसमें न‍िवेश करना चाहते हैं? यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. यद‍ि आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ (PPF) या ईपीएफ (EPF) में न‍िवेश कर सकते हैं. लेक‍िन यद‍ि आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो NPS बेस्‍ट है, क्‍योंक‍ि इक्‍व‍िटी से ज्यादा कमाई हो सकती है. टैक्स बचाना चाहते हैं तो NPS + PPF/EPF का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा फायदा देता है.

सैलरीड क्‍लास के ल‍िए पीएफ और (EPF + NPS) में न‍िवेश से फायदा उठा सकते हैं. लेक‍िन यद‍ि कोई सेल्फ-एम्प्लॉयर है तो PPF + NPS अच्छा ऑप्‍शन है. आप अपनी रिस्क टॉलरेंस, उम्र और फाइनेंशियल गोल्स को देखकर ही फैसला लें. डाइवर्सिफाई करके (सभी में थोड़ा-थोड़ा) रिटायरमेंट को और मजबूत बनाएं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PPFEPFNPS

Trending news

असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान