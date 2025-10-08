PPF vs EPF लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए क्या बेस्ट? कौन-सा गवर्नमेंट स्कीम बनाएगा बड़ा फंड, जानें सबकुछ

टेंशन फ्री रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और बड़ी सेविंग करना जरूरी है. और इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम से बेहतर कुछ नहीं. इसमें आपके पैसे पर रिस्क कम होता है और टैक्स में भी छूट मिलती है. ऐसे में लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए PPF और EPF को बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इन दोनों स्कीम का उद्देश्य ही रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है.

लेकिन दोनों में से किसमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है, यदि आप भी इस कंफ्यूजन में है, तो यहां आप इसका जवाब पा सकते हैं. पर इससे पहले जान लें पीपीएफ और ईपीएफ क्या है?

पीपीएफ क्या है

पीपीएफ एक ऐसी सरकारी स्कीम है, जिसमें अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर चुनिंदा बैंकों में खुलता है और लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है. इसमें सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. अभी इस पर 7.1% ब्याज मिल रहा है. मैच्योरिटी और ब्याज, दोनों टैक्स-फ्री हैं. मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

ईपीएफ क्या है?

ईपीएफ सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए है. कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% डालता है और उतना ही कंपनी भी योगदान करती है. इस पर अभी 8.15% सालाना ब्याज मिल रहा है. नौकरी बदलने पर खाता ट्रांसफर हो जाता है. रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम टैक्स-फ्री मिलती है. जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ एडवांस निकासी की सुविधा भी है.

किसमें ज्यादा फायदा?

पीपीएफ में हर कोई निवेश कर सकता है. ये सेफ है और टैक्स में छूट भी देता है. वहीं ईपीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए है. इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और रिटायरमेंट के लिए बढ़िया विकल्प है. पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो ईपीएफ अपने आप ही आपके लिए सबसे बड़ा सेविंग टूल है. वहीं, नौकरीपेशा न होकर बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट है.