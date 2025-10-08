Advertisement
trendingNow12952546
Hindi Newsबिजनेस

PPF vs EPF लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए क्या बेस्ट? कौन-सा गवर्नमेंट स्कीम बनाएगा बड़ा फंड, जानें सबकुछ

Long Term Investment Schemes: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) दोनों ही गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन रिटर्न के नजरिए से  ज्यादा फायदेमंद क्या है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. यदि आप भी इसमें शामिल हैं, तो लेख आपके लिए है.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PPF vs EPF लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए क्या बेस्ट? कौन-सा गवर्नमेंट स्कीम बनाएगा बड़ा फंड, जानें सबकुछ

टेंशन फ्री रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और बड़ी सेविंग करना जरूरी है. और इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम से बेहतर कुछ नहीं. इसमें आपके पैसे पर रिस्क कम होता है और टैक्स में भी छूट मिलती है. ऐसे में लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए PPF और EPF को बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इन दोनों स्कीम का उद्देश्य ही रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है. 

लेकिन दोनों में से किसमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है, यदि आप भी इस कंफ्यूजन में है, तो यहां आप इसका जवाब पा सकते हैं. पर इससे पहले जान लें पीपीएफ और ईपीएफ क्या है?

इसे भी पढ़ें- SIP Investment Formula: करोड़पति बनने का फॉर्मूला! 20 साल में 4000 की SIP से तैयार होगा 8 करोड़, समझें कैलकुलेशन

Add Zee News as a Preferred Source

पीपीएफ क्या है

पीपीएफ एक ऐसी सरकारी स्कीम है, जिसमें अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर चुनिंदा बैंकों में खुलता है और लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है. इसमें सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. अभी इस पर 7.1% ब्याज मिल रहा है. मैच्योरिटी और ब्याज, दोनों टैक्स-फ्री हैं. मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

ईपीएफ क्या है?

ईपीएफ सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए है. कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% डालता है और उतना ही कंपनी भी योगदान करती है. इस पर अभी 8.15% सालाना ब्याज मिल रहा है. नौकरी बदलने पर खाता ट्रांसफर हो जाता है. रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम टैक्स-फ्री मिलती है. जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ एडवांस निकासी की सुविधा भी है.

इसे भी पढ़ें- स्मॉल, लार्ज या मिड कैप, किसमें इंवेस्टमेंट फायदेमंद? SIP शुरू करने से पहले समझें म्यूचुअल फंड्स कैप की ABCD

किसमें ज्यादा फायदा?

पीपीएफ में हर कोई निवेश कर सकता है. ये सेफ है और टैक्स में छूट भी देता है. वहीं ईपीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए है. इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है और रिटायरमेंट के लिए बढ़िया विकल्प है. पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो ईपीएफ अपने आप ही आपके लिए सबसे बड़ा सेविंग टूल है. वहीं, नौकरीपेशा न होकर बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट है.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

PPF vs EPF

Trending news

अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ