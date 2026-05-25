PPF या SIP? जानिए ₹2,000 महीने का निवेश आपको कैसे बना सकता है करोड़पति!

PPF or SIP : जब भी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने की बात आती है, तो अधिकतर निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल होता है- क्या सुरक्षित निवेश चुना जाए या ऐसे विकल्पों में पैसा लगाया जाए, जहां रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना हो. इसी चर्चा में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) सबसे लोकप्रिय विकल्पों में गिने जाते हैं. शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए लोग अक्सर इन्हीं दो ऑप्शंस पर भरोसा करते हैं.

PPF में निवेश करने पर कितना मिलेगा?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने ₹2,000 यानी सालाना ₹24,000 PPF खाते में जमा करता है और यह निवेश लगातार 30 साल तक जारी रहता है, तो 7.1% सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब ₹24.72 लाख का फंड तैयार हो सकता है. इस दौरान कुल निवेश ₹7.20 लाख होगा, जबकि लगभग ₹17.52 लाख ब्याज के रूप में मिल सकते हैं. हालांकि, ये अनुमान मौजूदा ब्याज दर के आधार पर है और इसमें महंगाई के असर को शामिल नहीं किया गया है.

SIP में बन सकता है बड़ा कॉर्पस

दूसरी तरफ, यदि कोई निवेशक हर महीने ₹2,000 की SIP किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30 वर्षों तक जारी रखता है और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो उसके पास करीब ₹70.59 लाख का कॉर्पस तैयार हो सकता है. इसमें कुल निवेश राशि वही ₹7.20 लाख रहेगी, लेकिन अनुमानित कमाई करीब ₹63.39 लाख तक पहुंच सकती है. अगर 6% महंगाई दर को ध्यान में रखा जाए, तो इस रकम की वास्तविक क्रय-शक्ति लगभग ₹12.29 लाख के बराबर रह सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों पसंद किया जाता है PPF?

PPF को लंबे समय से सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है क्योंकि यह केंद्र सरकार समर्थित योजना है। इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता और निवेशकों को तय ब्याज दर के आधार पर रिटर्न मिलता है।

PPF खाता पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंकों और कुछ निजी बैंकों में खोला जा सकता है. इसमें कम रकम से शुरुआत संभव है और KYC दस्तावेजों के जरिए आसानी से खाता खुल जाता है.

टैक्स बचत में भी फायदेमंद

PPF की सबसे बड़ी खासियत इसका EEE (Exempt-Exempt-Exempt) स्टेटस है. यानी निवेश की गई राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट- तीनों टैक्स फ्री होते हैं. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें सालाना ₹1.5 लाख तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. इसका लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, जिसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है.

SIP में कंपाउंडिंग का दम

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का ऐसा तरीका है, जिसमें हर महीने तय रकम अपने आप निवेश होती रहती है. इसकी सबसे बड़ी ताकत कंपाउंडिंग मानी जाती है, जहां रिटर्न पर भी समय के साथ रिटर्न मिलता है. शुरुआती वर्षों में बढ़ोतरी धीमी लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह तेजी से बड़ा फंड तैयार करने में मदद करती है. SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का असर संतुलित हो जाता है.

कौन सा विकल्प बेहतर?

दोनों निवेश विकल्पों की अपनी अलग खूबियां हैं. PPF उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है, जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं. वहीं, SIP उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, जो लंबी अवधि में अधिक रिटर्न पाने के लिए बाजार जोखिम उठाने को तैयार हैं. अगर लक्ष्य पूंजी की सुरक्षा और टैक्स बचत है, तो PPF अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. लेकिन लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस तैयार करने के लिहाज से SIP ज्यादा बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है.