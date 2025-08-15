प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लाल किले से PM का ऐलान.. बेटा-बेटी को 15 हजार मिलेंगे
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लाल किले से PM का ऐलान.. बेटा-बेटी को 15 हजार मिलेंगे

PM Modi Red Fort: पीएम ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना से करीब 3.5 करोड़ लड़के लड़कियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:56 AM IST
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, लाल किले से PM का ऐलान.. बेटा-बेटी को 15 हजार मिलेंगे

Viksit Bharat Rojgar Yojana: देश आजादी दिवस के पर्व में डूबा हुआ हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा दिया है. उन्होंने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया. इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बात कही हैं. लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त से ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू की जा रही है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

लड़के लड़कियों को रोजगार मिलने की उम्मीद

असल में पीएम ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपये की इस योजना से करीब 3.5 करोड़ लड़के लड़कियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी लकीर छोटी नहीं करनी है. किसी की लकीर को छोटा करने में हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपानी है. हमें अपनी लकीर लंबी करनी है

यही समय की मांग है...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए समृद्ध भारत. अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से समृद्ध भारत भी बन सकता है. वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी और यह पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ उपयोग करेंगे. मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे. यह हमारी ताकत होनी चाहिए हमारा मंत्र होना चाहिए.

पीएम ने कहा कि बीता दशक रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रहा है. लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुटना है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की ओर भी जा रहे हैं. हम हमारे समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करना चाहते हैं.

- सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से पीएम मोदी ने किसको घेरा?
- इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास

