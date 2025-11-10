Advertisement
Budget 2026-27 की तैयारी शुरू! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली प्री-बजट बैठक, किसानों ने सौंपी अपनी डिमांड लिस्ट

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई है. वित्त मंत्री ने बहीखाते का लेखा जोखा शुरू कर दिया है. बजट से पहले चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्री बजट मीटिंग की.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 10, 2025, 03:56 PM IST
Budget 2026-27: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट की तैयारियां शुरू हो गई है. वित्त मंत्री ने बहीखाते का लेखा जोखा शुरू कर दिया है. बजट से पहले चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्री बजट मीटिंग की. केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट की गई. 

बजट के लिए बैठकों का दौर शुरू  

पहली प्री बजट मीटिंग में  मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहले बजट-पूर्व चर्चा की अध्यक्षता की.  

वित्त मंत्रालय ने आगे कहा बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा डीईए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है.  यह चर्चाएं व्यापार में आसानी बढ़ाने और टैक्स कटौती का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर केंद्रित हैं.  

 किसानों से रखी डिमांड  ,फसल बीमा योजना में बदलाव की मांग

बैठक में कई किसान संगठनों के लोग मौजूद थे, उन्होंने वित्त मंत्री के सामने अपनी डिमांड रखी. किसान यूनियनों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में संरचनात्मक बदलाव की मांग उठाई. किसानों का कहना था कि बीमा क्लेम में देरी और जटिल प्रक्रिया के कारण कई बार मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंच पाता.उन्होंने वित्तमंत्री से सिफारिश की कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सीधे मुआवजा मिले और इसके लिए एक अलग फंड बनाया जाए, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके. किसान एसोसिएशन ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिले.  उन्होंने मांग की कि सरकार गांवों और ब्लॉक स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लाए.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

budget 2026

