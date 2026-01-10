राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले या निर्मला ताई देंगी झटका? बजट से पहले वित्त मंत्री की तैयारी, गोवा CM ने कर दी बड़ी मांग

Union Budget 2026, Pre-budget Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की ओर से आगामी 30 जनवरी को बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है. इस बीच आज वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ आगामी बजट से पहले मीटिंग की है. इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है. मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के साथ पूर्व-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ मणिपुर के राज्यपाल; दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, आर्थिक मामलों, व्यय और राजस्व विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. वहीं, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने वित्त मंत्री से कई बड़ी मांगे की है.

16वें वित्त आयोग में और अधिक पैसों की मांग ​- गोवा सीएम

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "हमने विशेष रूप से मांग की कि गोवा के लिए अभी चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को जारी रखा जाए. एक पर्यटन राज्य होने के नाते, हमने विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र के लिए सहायता का अनुरोध किया है. हमने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी पैसों की मांग की. कुशावती जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धनराशि पर भी चर्चा हुई, जिसे हमने हाल ही में एक नया जिला बनाया है." उन्होंने आगे कहा, "हमने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (renewable energy sector) के लिए विशेष मांगें रखी हैं, और रेलवे क्षेत्र के लिए, हमने कोंकण रेलवे के पुनर्विकास सहित अन्य मांगें उठाई हैं." गोवा के सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए 700 करोड़ रुपये की राज्य-विशिष्ट निधि की सिफारिश की थी. उन्होंने कहा, "हम 16वें वित्त आयोग में और अधिक पैसों की मांग करते हैं." अब सवाल यह है कि राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले या 'निर्मला ताई' देंगी झटका..... इसका जवाब तो बजट पेश के बाद ही मिल पाएगा.

पीएम मोदी ने की थी अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक

मालूम हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग की अध्यक्षता की थी. यह बैठक नीति आयोग में हुई थी.इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य दिग्गज अर्थशास्त्री उपस्थित थे. चर्चा आगामी केंद्रीय बजट के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और सुझावों पर केंद्रित रही थी. इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत बजट-पूर्व परामर्श के 10 दौर आयोजित किए. इन बैठकों में कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों, पूंजी बाजार, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया था.

30 जनवरी को पेश होगा बजट

बजट सेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 जनवरी 2026 से होगी और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. यह सत्र दो चरणों में होगा. पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2026 को बजट पेश नहीं करेंगी.सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार 1 फरवरी नहीं बल्कि 30 जनवरी को बजट पेश होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल दो दिन पहले ही केंद्रीय बजट पेश हो जाएगा. सूत्रों की मानें तो 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा. वहीं, 30 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में नौवीं बार बजट पेश करेंगी.