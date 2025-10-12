Advertisement
हर्षद मेहता नहीं ये है भारत का पहला 'बिग बुल', जिसने बरगद के पेड़ के नीचे रखी थी BSE की नींव! आज होता करोंड़ों का मालिक

Premchand Roychand: इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास में हर्षद मेहता और राकेश झुनझुनवाला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की नींव रखी गई? इस शख्स ने काफी कम उम्र से ही स्टॉक ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया था. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:45 PM IST
Stock Market: भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में जब भी 'बिग बुल' की बात होती है तो 90 के दशक के हर्षद मेहता या आधुनिक दौर के राकेश झुनझुनवाला का नाम तुरंत दिमाग में आता है. लेकिन इन सब से बहुत पहले, 19वीं सदी में एक ऐसा शख्स था, जिसने अपनी सूझबूझ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की नींव रखी और भारत का पहला शेयर बाजार करोड़पति बनकर 'फर्स्ट बिग बुल' का खिताब हासिल किया. बता दें कि इस शख्स का नाम प्रेमचंद रायचंद जैन था, जिसने 18 साल की उम्र में ही स्टॉक ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया था. 

बरगद के पेड़ से 'दलाल स्ट्रीट' का सफर
प्रेमचंद रायचंद मूल रूप से सूरत, गुजरात के रहने वाले थे. मुंबई में व्यापार के बेहतर अवसरों की तलाश में आए रायचंद ने 1849 मेंमहज 18 साल की उम्र में ही शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकरेज) का काम शुरू कर दिया था. वह ऐसे पहले भारतीय ब्रोकर थे जो अंग्रेजी पढ़, लिख और बोल सकते थे, जिसने उन्हें एंग्लो-इंडियन और पारसी व्यापारियों के बीच एक बड़ा लाभ दिया.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की नींव
जिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को आज हम जानते हैं, उसकी अनौपचारिक शुरुआत 1855 के आसपास हुई थी. प्रेमचंद रायचंद और 21 अन्य स्टॉक ब्रोकर मुंबई के टाउन हॉल के पास बरगद के एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर शेयरों का कारोबार करते थे. रायचंद ने इस अनौपचारिक ट्रेडिंग को संगठित रूप देने में अहम भूमिका निभाई. उनके प्रयासों के फलस्वरूप, 9 जुलाई 1875 को 'नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन' की स्थापना हुई, जो आज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है. उन्हें इसी कारण 'बॉम्बे शेयर बाजार का पितामह' भी कहा जाता है.

'कॉटन किंग' से 'बिग बुल' बनने तक
प्रेमचंद रायचंद के करियर में सबसे बड़ा उछाल 1861 में आए अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान आया. अमेरिका से ब्रिटेन को कपास (Cotton) की आपूर्ति कटने के बाद, ब्रिटेन ने भारत को कपास का सबसे बड़ा सप्लायर बना दिया. कपास की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई और प्रेमचंद ने इसका फायदा उठाकर कपास मिलों और उनसे संबंधित शेयरों में भारी मुनाफा कमाया. इस तेजी के कारण उन्हें 'कॉटन किंग' और 'बुलियन किंग' की उपाधियां मिलीं और वह भारत के पहले स्टॉक मार्केट करोड़पति बने.

पतन और परोपकार की विरासत
दुर्भाग्य से 1865 में अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन ने फिर से अमेरिका से कपास खरीदना शुरू कर दिया. इससे भारत में कपास की तेजी खत्म हो गई और 'कपास बुलबुला' फूट गया. इस वित्तीय संकट के कारण प्रेमचंद रायचंद को भारी नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गए. हालांकि उन्होंने दिवालिया होने के बाद भी बैंकों का हर पैसा लौटाया. अपने व्यापारिक जीवन के अलावा प्रेमचंद रायचंद अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते थे. मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध राजाबाई क्लॉक टॉवर के निर्माण के लिए उन्होंने एक बड़ी राशि दान की थी. उन्होंने यह क्लॉक टॉवर अपनी नेत्रहीन माता राजाबाई के नाम पर बनवाया था, ताकि वह घण्टा सुनकर समय का अंदाजा लगा सकें.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

