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Hindi NewsबिजनेसFuel Price Hike: प्रीम‍ियम पेट्रोल के महंगे होने के बाद दिल्ली, मुंबई सहित इन बड़े शहरों में कितना पहुंचा रेट? जानिए पूरी डिटेल

Fuel Price Hike: प्रीम‍ियम पेट्रोल के महंगे होने के बाद दिल्ली, मुंबई सहित इन बड़े शहरों में कितना पहुंचा रेट? जानिए पूरी डिटेल

प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में संशोधन के बाद, BPCL के ‘स्पीड’, HPCL के ‘पावर’ और IOCL के ‘XP95’ जैसे फ्यूल के दाम ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं. प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल आमतौर पर इंजन की बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ाने के लिए किया जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:43 PM IST
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Fuel Price Hike: वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत में पेट्रोल की कीमतों पर भी दिखने लगा है. आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. 20 मार्च को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है. ये दरें आज से लागू हो गई है. ये बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते हुई है. इसका असर वैश्विक कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) बाजार पर पड़ रहा है.

प्रीमियम पेट्रोल में कितना हुआ इजाफा?

प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में संशोधन के बाद, BPCL के ‘स्पीड’, HPCL के ‘पावर’ और IOCL के ‘XP95’ जैसे फ्यूल के दाम ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं. प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल आमतौर पर इंजन की बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ाने के लिए किया जाता है.

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 रेगुलर पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, राहत की बात ये है कि सामान्य (रेगुलर) पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए सामान्य पेट्रोल की कीमतें स्थिर हैं. उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब डी-रेगुलेटेड हैं और इनकी कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) तय करती हैं.

ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में फिलहाल सामान्य पेट्रोल की कीमत क्या है?

नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 103.77 रुपये, डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 03 पैसे प्रति लीटर है. बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 90 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर है. चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) पर क्यों है दबाव?

भारत का कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) पर पड़ रहा है, जबकि फिलहाल आम पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं. भारतीय क्रूड बास्केट (जिस कीमत पर घरेलू रिफाइनर तेल खरीदते हैं) की औसत कीमत 17 मार्च को बढ़कर 146.09 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई. ये फरवरी के औसत 69.01 डॉलर प्रति बैरल से करीब 111.7% ज्यादा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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