भूल जाइए गोल्ड, अब सिल्वर है नया 'किंग', 2025 में चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

 सोने की तुलना में, चांदी पिछले 12 महीनों में तेजी से बढ़ी है. पिछले साल, सोना 59% बढ़ा है जबकि चांदी लगभग 87% उछली है. 2025 में भी अब तक सोना 60% बढ़ा है, जबकि चांदी पहले ही 94% बढ़ चुकी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:26 AM IST
Why Silver Is Shining in 2025: सिर्फ 11 महीनों मे, चांदी की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. 2025 में सोना सबसे अधिक सुर्खियों में रहा, गोल्ड से ज्यादा चांदी की कीमत बढ़ी है. सोने की तुलना में, चांदी पिछले 12 महीनों में तेजी से बढ़ी है. पिछले साल, सोना 59% बढ़ा है जबकि चांदी लगभग 87% उछली है. 2025 में भी अब तक सोना 60% बढ़ा है, जबकि चांदी पहले ही 94% बढ़ चुकी है. जियोपॉलिटिकल जोखिमों और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी दोनों ने निवेश के ऑप्शन के तौर पर काफी ध्यान खींचा है. पिछले 5 सालों में दोनों धातुओं की कीमत 130% से अधिक बढ़ी है, ये कीमती धातुओं में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है.

चांदी ने एक नया ऑल-टाइम हाई बनाया है और ऐसा लगता है कि ये मौजूदा ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की एक और कोशिश कर रही है.

94% की जबरदस्त बढ़त

इतिहास में पहली बार अक्टूबर 2025 में चांदी की कीमतें $50 प्रति औंस के ऐतिहासिक निशान को पार कर गईं है. बाद में कीमतें लगभग $47 के निचले लेवल पर आ गईं. चांदी अभी अपने ऑल-टाइम हाई प्राइस लगभग $56.39 पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले महीने 20% से अधिक और इस साल अब तक 94% की जबरदस्त बढ़त है.

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो

2025 की शुरुआत में, सोने की कीमत चांदी से अधिक थी. लेकिन साल के दौरान चांदी में बड़ी तेजी ने इसे सोने के मुकाबले कम महंगा बना दिया है. गोल्ड-सिल्वर रेश्यो बताता है कि एक एसेट दूसरे के मुकाबले कितना महंगा है. गोल्ड-सिल्वर रेश्यो बताता है कि एक औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी की जरूरत होती है.

जनवरी 2025 में यह रेश्यो 100 से अधिक था, जबकि आज जब सोना लगभग $4,207 और चांदी $55 पर ट्रेड कर रही है, तो नवंबर 2025 के आखिर में गोल्ड-सिल्वर रेश्यो गिरकर 77 से थोड़ा कम हो गया है. 

सिल्वर मार्केट

अक्टूबर में चीन का सिल्वर एक्सपोर्ट 660 टन से अधिक के ऑल-टाइम हाई पर पहुँच गया. जबकि सप्लाई में कमी, लंदन में बड़े शिपमेंट के कारण चीनी इन्वेंटरी दस साल में अपने सबसे निचले लेवल पर आ गई. सिल्वर मार्केट में 2025 में भी कमी रहने की उम्मीद है, ये लगातार पांचवा साल है. हाल के हालातों की वजह से लिक्विडिटी में काफी कमी आई है, जिससे लीज रेट बढ़ गए हैं और US में टैरिफ की चिंताओं के कारण CME वॉल्ट में डिलीवरी का वॉल्यूम अधिक हो गया है. US सरकार ने सिल्वर को ऑफिशियली एक जरूरी मिनरल के तौर पर क्लासिफाई किया है. ये बदलाव बढ़े हुए मैक्रोइकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच हो रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर बेहतर पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन के लिए कीमती मेटल में अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं.

