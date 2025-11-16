Advertisement
कैसा चल रहा है बुलेट ट्रेन का काम?...PM मोदी ने मजदूरों से पूछ डाले सवाल, मिला ये जवाब

शनिवार को परियोजना की टीम से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि अगर इन अनुभवों को ‘ब्लूबुक’ के रूप में संकलित किया जाए, तो यह देश में बुलेट ट्रेन के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा.

Nov 16, 2025
Bullet Train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेलवे (MAHSR) प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे इंजीनियरों और कर्मचारियों से उनके अनुभवों को डॉक्यूमेंट करने का आग्रह किया है. नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देश में इसी तरह की परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में मदद मिले. शनिवार को परियोजना की टीम से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि अगर इन अनुभवों को ‘ब्लूबुक’ के रूप में संकलित किया जाए, तो यह देश में बुलेट ट्रेन के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा. प्रधानमंत्री ने ये भी जोर दिया कि MAHSR परियोजना से मिली सीखें एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेंगी, जिससे भारत अपनी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ा सकेगा.

MAHSR की प्रोग्रेस का निरीक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचे और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) की प्रोग्रेस का निरीक्षण किया. इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा कि बुलेट ट्रेन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या सही गति में काम चल रहा है? आप लोगों ने जो सोचा था, उसी टाइम टेबल से चल रहे हैं या आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? इसके जवाब में इंजीनियरों ने कहा कि सब सही चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है.

PM मोदी ने मिले कर्मचारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महिला कर्मचारी से पूछा कि वह भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन बनने और शुरू होने को कैसे देखती हैं? इसको लेकर परिवार को क्या बताती हैं, जिस पर महिला ने जवाब दिया कि मुझे यह किसी सपने जैसा लगता है. आज मैं जो काम कर रही हूं वो आगे जाकर लोगों के लिए बहुत काम आएगा. मेरे और मेरे परिवार के लिए ये गर्व की बात है.

कितना बड़ा है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर?

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 508 किमी तक फैला हुआ है. ये अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट से मुंबई और गुजरात के बीच यात्रा सुगम होगी. महज दो घंटे में अहमदाबाद से मुंबई आवागमन हो जायेगा और इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

