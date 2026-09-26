/महंगाई का झटका! दही से लेकर फुल क्रीम मिल्क तक सब कुछ हुआ महंगा, जानिए क्या है नया रेट?

Milk Price Hike: तमिलनाडु में आम जनता की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। यहां प्रमुख प्राइवेट डेयरियों ने दूध और दही के रिटेल प्राइस में तत्काल बढ़ोतरी कर दी है. इस फैसले के बाद राज्य के दूध एजेंटों ने सरकारी सहकारी संस्था 'आविन' के दूध की सप्लाई प्रभावित होने की चेतावनी देते हुए सरकार से रिव्यू करने की मांग की है। तमिलनाडु में कई प्रमुख प्राइवेट कंपनियों ने दूध के दाम 4 रुपये प्रति लीटर और दही की कीमत में 2 रुपये किलो तक का इजाफा कर दिया है. इससे पहले आरोग्या ब्रांड ने 21 सितंबर को अपनी दर में इजाफा किया था। इसके बाद अब हेरिटेज, तिरुमाला और जर्सी जैसी अन्य बड़ी डेयरियों ने भी रेट बढ़ा दिये हैं।