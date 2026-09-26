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महंगाई का झटका! दही से लेकर फुल क्रीम मिल्क तक सब कुछ हुआ महंगा, जानिए क्या है नया रेट?

Aavin Milk Prices: तमिलनाडु में आम जनता की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, जहां प्रमुख प्राइवेट डेयरियों ने दूध और दही की खुदरा कीमतों में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी कर दी है. इस फैसले के बाद राज्य के दूध एजेंटों ने सरकारी सहकारी संस्था 'आविन' के दूध की सप्लाई प्रभावित होने की चेतावनी देते हुए सरकार से समीक्षा की मांग की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 26, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:25 PM IST
महंगाई का झटका! दही से लेकर फुल क्रीम मिल्क तक सब कुछ हुआ महंगा, जानिए क्या है नया रेट?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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