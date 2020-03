राणा कपूर पर प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग दो करोड़ में खरीदने का आरोप, कांग्रेस ने कहा झूठ

नई दिल्ली: यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापकों में से एक राणा कपूर द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) से 2 करोड़ रुपये में एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. बीजेपी (BJP) ने इस मामले में कांग्रेस और यस बैंक संस्थापक दोनों को आड़े हाथों लिया है. यस बैंक को लेकर सरकार को घेर रही कांग्रेस पार्टी अब प्रियंका गांधी और बैंक के फाउंडर राणा कपूर के बीच 'सौदे' पर सफाई देती फिर रही है तो बीजेपी ने कहा कि भारत में हर वित्तीय अपराध गांधी परिवार से जुड़ा होता है. राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग्स राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपये में खरीदी थी.

संबित पात्रा ने किया कटाक्ष

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर के जरिए एक फोटो पोस्ट करते हुए कहा है कि यही वो पेंटिंग है ना? इस पेंटिंग में एक महिला टेबल के नीचे पैसे और फाइल की लेनदेन करती दिख रही है. शुक्रवार को बीजेपी ने राणा कपूर के साथ पी. चिदंबरम की तस्वीरें दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा था. BJP के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया था कि "हर वित्तीय अपराध का गांधी परिवार से कनेक्शन मिलता है. राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से पेंटिंग खरीदा."

कांग्रेस आई बचाव में

मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस भी बचाव में आ गई है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रियंका ने राजीव गांधी के चित्र वाली हुसैन की जो पेंटिंग बेची थी उसका भुगतान चेक से हुआ था और इस पर आयकर भी दिया गया था. सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "एमएफ हुसैन की पेंटिंग 10 साल पहले प्रियंका जी ने राणा कपूर को बेची और इसका अपने आयकर रिटर्न में उल्लेख भी किया. इसका मोदी सरकार में अप्रत्याशित ढंग से दिए गए दो लाख करोड़ रुपये के लोन से भला कैसे कोई संबन्ध हो सकता है." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं से राणा कपूर की निकटता सबको पता है.

