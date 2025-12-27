प्रोडक्शन 6 गुना, मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, कैसे 11 साल में भारत बन गया सूरमा?

Second largest Manufacturer in the World : भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन छह गुना बढ़ गया है और अब ये दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है. ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कही है. मंत्री ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट के जरिए बताया कि PLI पॉलिसी की वजह से देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात ग्यारह सालों में आठ गुना बढ़ गया है.

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए PLI योजना से 13,475 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कुल प्रोडक्शन का लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये होगा. इससे निर्माण, रोजगार और निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा.

India's growth story in electronics manufacturing is PM @narendramodi Ji's vision of developing a comprehensive ecosystem. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 27, 2025

पांच सालों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सबसे निचले सातवें स्थान से तीसरे सबसे बड़े निर्यात श्रेणी में आ गया है. इस तरह पिछले पांच सालों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं. देश शुरू में तैयार प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहा था. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ने मॉड्यूल, कंपोनेंट, सब-मॉड्यूल, कच्चे माल और उन्हें बनाने वाली मशीनों के लिए क्षमता बढ़ाने में मदद की.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 249 आवेदन आए हैं. ये 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश, 10.34 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियां पैदा करने का प्रतिनिधित्व करते हैं. अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धता है और उद्योग के आत्मविश्वास का संकेत है.

प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल

वैष्णव ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की ओर भी इशारा किया कि दस इकाइयों को मंजूरी दी गई है. जिनमें से तीन पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट या शुरुआती उत्पादन में हैं. उन्होंने कहा कि भारत के फैब्स और ATMPs जल्द ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को चिप्स की आपूर्ति करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने 25 लाख नौकरियां पैदा कीं. ये जमीनी स्तर पर असली आर्थिक विकास है.'