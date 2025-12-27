Advertisement
trendingNow13055698
Hindi Newsबिजनेसप्रोडक्शन 6 गुना, मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, कैसे 11 साल में भारत बन गया सूरमा?

प्रोडक्शन 6 गुना, मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, कैसे 11 साल में भारत बन गया सूरमा?

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सबसे निचले सातवें स्थान से तीसरे सबसे बड़े निर्यात श्रेणी में आ गया है. इस तरह पिछले पांच सालों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रोडक्शन 6 गुना, मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, कैसे 11 साल में भारत बन गया सूरमा?

Second largest Manufacturer in the World :  भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन छह गुना बढ़ गया है और अब ये दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है. ये बात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कही है. मंत्री ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट के जरिए बताया कि PLI पॉलिसी की वजह से देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात ग्यारह सालों में आठ गुना बढ़ गया है.

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए PLI योजना से 13,475 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कुल प्रोडक्शन का लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये होगा. इससे निर्माण, रोजगार और निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

पांच सालों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई 

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सबसे निचले सातवें स्थान से तीसरे सबसे बड़े निर्यात श्रेणी में आ गया है. इस तरह पिछले पांच सालों में 1.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं. देश शुरू में तैयार प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहा था. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ने मॉड्यूल, कंपोनेंट, सब-मॉड्यूल, कच्चे माल और उन्हें बनाने वाली मशीनों के लिए क्षमता बढ़ाने में मदद की.

ये भी पढ़ें : ₹56 लाख से बनाए ₹8 करोड़? फाइनेंस एक्सपर्ट ने बताया कैसे हुआ कारनामा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 249 आवेदन आए हैं. ये 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश, 10.34 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और 1.42 लाख नौकरियां पैदा करने का प्रतिनिधित्व करते हैं. अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश प्रतिबद्धता है और उद्योग के आत्मविश्वास का संकेत है.

प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल

वैष्णव ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की ओर भी इशारा किया कि दस इकाइयों को मंजूरी दी गई है. जिनमें से तीन पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट या शुरुआती उत्पादन में हैं. उन्होंने कहा कि भारत के फैब्स और ATMPs जल्द ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को चिप्स की आपूर्ति करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने 25 लाख नौकरियां पैदा कीं. ये जमीनी स्तर पर असली आर्थिक विकास है.'

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Production of Electronics

Trending news

चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान