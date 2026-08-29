'सांच को आंच नहीं', NCLT फैसले पर प्रोपेगेंडा का 24 घंटे में पर्दाफाश; कई मीडिया हाउसों को बदलनी पड़ी हेडलाइन

Report on Dr. Subhash Chandra Regarding NCLT Order: कहते हैं कि तीन चीज़ें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकतीं. सूरज, चंद्रमा और सत्य. सत्य कभी-कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो झूठ और भ्रम उसी रफ्तार से भागते हैं, जिस रफ्तार से शुरू में फैलते हैं. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फ़ैसले को लेकर भी यही हो रहा है. गुरुवार से कुछ मीडिया हाउस डॉ सुभाष चंद्रा के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फैसले को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे. गलत खबर दिखा रहे थे.
इस Fake News को कई बड़े राजनेता और एसी कमरे में बैठकर अफवाहों की कॉपी पेस्ट करने वाले तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे. लेकिन ZEE NEWS ने जब इनके प्रोपेगेंडा को देश के सामने Expose किया, तब इनकी हेडलाइंस बदल गई. यानी जिस मीडिया हाउस की Fake News को आधार बनाकर डॉ सुभाष चंद्रा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, उन्होंने अपनी हेडलाइंस बदल ली. यानी भ्रम फैलाने वाले 24 घंटे में ही पलट गए.
इस पूरे मामले में डॉ सुभाष चंद्रा ने गुरुवार को बयान जारी किया था. शुक्रवार को उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के सामने अपनी बात रखीं. उन्होंने अपने खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया.
उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये हम आपको आगे बताएंगे. लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि 24 घंटे में ही खबर के नाम पर अफवाह फैलाने वाले कैसे बदल गए. जिस इकोनॉमिक टाइम्स ने 22 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ 6 करोड़ रुपये में सेटल होने का झूठ फैलाया, उसके शब्द बाद में बदल गए.
उसकी हेडलाइन में अब क्या है, ये आपको जानना चाहिए. इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा- NCLT Subhash Chandra Case: Rs 22,000 crore is not bank loan write-off, sources on order
यानी 22,000 करोड़ रुपये का बैंक लोन राइट-ऑफ नहीं किया गया है यानी बैंक ने उसे अपने बही खाते से नहीं हटाया है. उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा था, उसने लिखा था- Rs 22,006 crore claims, Rs 6.5 crore payout: NCLT clears Subhash Chandra plan. यानी 22,000 करोड़ रुपये के दावे पर सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये मिलेगा. NCLT ने सुभाष चंद्रा के प्लान को मंजूरी दी.
इनमें से पहली ख़बर 26 अगस्त को रात 9 बजकर 11 मिनट पर छपी थी. उसमें सनसनीखेज़ ढंग से लिखा गया कि NCLT ने उस प्लान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 22,000 करोड़ रुपये के दावे पर सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये मिलेगा. ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ थी.
दूसरी ख़बर उसके 24 घंटे बाद की है. 27 अगस्त को रात 9 बजकर 50 मिनट पर ये ख़बर छपी थी. इसमें कहा गया कि 22,000 करोड़ रुपये का बैंक लोन राइट-ऑफ नहीं किया गया है.
सोचिए, पहली ख़बर के ज़रिए ये भ्रम फैलाया गया कि बैंकों के 22,000 करोड़ के दावे में से सिर्फ़ 6.5 करोड़ रुपये मिलेगा. ये प्लान पास हो गया है. इससे बैंकों को भारी नुक़सान होगा. इस तरह हेडलाइन पेश की गई जैसे किसी व्यक्ति ने 22,000 करोड़ का कर्ज़ लिया था और अब सिर्फ़ 6 करोड़ रुपये देकर उस कर्ज़ से छुटकारा पा लिया.
जबकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसी भी लेनदार से एक रुपए का भी लोन नहीं लिया था. उन्होंने केवल पर्सनल गारंटी दी थी. किसी से लोन लेना और किसी लोन की गारंटी देने में जमीन-आसमान का अंतर है. उनके खाते में एक भी रुपया नहीं आया. लेकिन प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया कि कि उनका लोन माफ कर दिया गया.
ये झूठ फैलाने के लगभग 24 घंटे के बाद इकोनॉमिक टाइम्स सफाई छापता है कि 22,000 करोड़ बैंक लोन को राइट-ऑफ नहीं किया गया है यानी बैंक को नुक़सान नहीं होगा. सोचिए, 24 घंटे तक ग़लत ख़बर चलाई और उसके बाद सफाई दी. लेकिन उस सफाई में भी शातिर सोच की मिलावट कर दी.
ये स्पष्टीकरण मिलावट कैसे है, इसे समझिए. इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी ये ख़बर सूत्रों के हवाले से छापी है. यानी जब आरोप लगाए तो कोई सूत्र नहीं था. लेकिन जब सफाई छापी तो सूत्रों का हवाला दे दिया.
डॉ. सुभाष चंद्रा को लेकर NCLT ने 144 पन्नों के अपने फैसले में स्पष्टता से सारी बातें लिखी हैं. NCLT का निर्णय आ चुका है. फिर उसमें सूत्र कहां से आया. क्या आपने देखा है कि किसी कोर्ट के फ़ैसले के बाद सूत्रों के हवाले से कुछ छापा जाता है.
जब अदालत दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है तो उसमें सूत्र कहां से आएगा. एक ही फ़ैसले को लेकर दो अलग-अलग तरह की ख़बरें क्यों. या तो NCLT ने कोई बात कही है या नहीं कही है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ़ैसले को लेकर 2 अलग-अलग तरह के विरोधाभासी तथ्य हों. ये तभी हो सकता है जब ख़बर फैलाने वाले की मंशा ठीक नहीं हो.
सूत्रों के हवाले से ख़बर चलाकर भी इकोनॉमिक टाइम्स फिर से भ्रम फैला रहा है. जब उसकी धूर्तता सामने आ गई, 24 घंटे के भीतर तथ्यों के साथ इकोनॉमिक टाइम्स को जवाब मिल गया तो उसने ख़बर बदल दी. लेकिन धूर्तता करने में यहां भी बाज़ नहीं आया. NCLT के फ़ैसले को लेकर सूत्रों का हवाला देने लगा.
ख़बरों में इसी तरह की मिलावट सीएनबीसी टीवी 18 ने भी की है. नेटवर्क 18 ग्रुप के सीएनबीसी टीवी 18 ने पहले क्या ख़बर छापी और बाद में क्या सफाई दी, ये भी आज आपको जानना चाहिए.
27 अगस्त को सुबह 8 बजकर 4 मिनट की ख़बर में सीएनबीसी टीवी 18 लिखता है- NCLT clears Subhash Chandra's ₹6.5 crore payout to settle ₹22,006 crore dues with nearly 99.97% haircut
यानी NCLT ने सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी, ₹22,006 करोड़ के बकाये पर लगभग 99.97% की कटौती के साथ सेटल होगा.
सोचिए, कल्पनाओं में 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज़ बना दिया गया. जबकि तथ्य कुछ और हैं. ये ख़बर उसी तरह छापी गई जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने पहले छापी थी.
हालांकि, 27 अगस्त को ही रात 8 बजकर 39 मिनट पर इसकी हेडलाइन बदल दी गई. 12 घंटे के बाद वो लिखता है- NCLT clears Subhash Chandra's ₹6.5 crore repayment plan; he says firms repaid ₹43,000 cr of dues
यानी NCLT ने सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ रुपये के रीपेमेंट प्लान को मंज़ूरी दी लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों ने 43,000 करोड़ रुपये का बकाया चुका दिया है.
इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि 22,000 करोड़ रुपये का ज़िक्र हटा दिया गया है. इसके साथ-साथ डॉ. सुभाष चंद्रा ने जो कहा, उसे भी शामिल किया गया है. यानी 43,000 करोड़ रुपये चुकाने का उल्लेख है. इससे साफ है कि पहले की ख़बर में डॉ. सुभाष चंद्रा का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की गई.
ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. बिना पक्ष जाने कुछ भी लिख दिया गया, सनसनीखेज़ हेडलाइन बना दी गई. जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसे झूठ बताया, जो कि झूठ ही था तो हेडलाइन को बदल दिया गया. लेकिन इससे इनकी मंशा का साफ़-साफ पता चल जाता है.
इसलिए हम कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन की तरह Fake मीडिया का Facts परिवर्तन हो गया. उनकी नीयत में अभी भी खोट दिख रही है, लेकिन उन्हें Facts पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा. फेक नैरेटिव और फेक पत्रकारिता करने वाले मीडिया हाउस को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज एक संदेश दिया है.
सोचिए, लिखित फ़ैसला आया हुआ है. लेकिन उसको लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है. इसका ये नतीजा हुआ कि मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग झूठ फैलाते रहे. विजय माल्या जैसा भगोड़ा भी ख़ुद को पीड़ित बताने लगा. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विजय माल्या को राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यनिष्ट समझकर उसकी कही बातों को 100% सही मानने लगे.
भगोड़ा विजय माल्या भ्रम फैलाए, इसे जानकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. कुछ राजनेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही भ्रम फैलाने का रहा है, वो ऐसा करें..ये भी आश्चर्य का विषय नहीं है लेकिन कई बड़े मीडिया हाउस लोगों को गुमराह कर रहे हैं. ये ट्रेंड खतरनाक है.
डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज एक बार फिर ये साफ किया कि वो एक-एक पैसा चुकाएंगे. ये उनके बुजुर्गों की दी हुई सीख है. जिसपर वो आखिरी दम तक चलेंगे.
एक मशहूर कहावत है- सांच को आंच क्या यानी सच्चे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं होता. सत्य को कभी भी कोई हानि नहीं होती है. आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केंद्र सरकार से देश की वित्त मंत्री से आग्रह किया कि इस पूरे मामले का इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट कराया जाए.
मित्रो महात्मा गांधी का विचार है कि पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा होना चाहिए. लेकिन जब माध्यमों का उपयोग झूठ फैलाने और नफरत बोने के लिए किया जाता है, तो वह समाज की आत्मा को नष्ट कर देता है.
देश के चुनिंदा बड़े मीडिया आउटलेट गलत सूचनाओं और भ्रमित करनेवाली जानकारी के जरिए समाज की आत्मा की हत्या कर रहे हैं. स्वतंत्र सोच को दूषित कर रहे हैं. इन मीडिया आउटलेट्स में बड़ा नाम नेटवर्क 18 का भी है.
नेटवर्क 18 ने NCLT की ऋणमाफी के नाम पर झूठ का, फेक न्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया वो गलती नहीं है. गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तरफ से हर तथ्य स्पष्ट करने के बाद भी इस नेटवर्क ने अपनी गलती नहीं मानी. ये सोची-समझी रणनीति है. इस रणनीति के पीछे है व्यपारिक प्रतिद्वंदिता.
डॉ सुभाष चंद्रा ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश खासतौर पर नेटवर्क 18 के मालिक और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नाम जारी किया. 10 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो संदेश में डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया है कि कैसे मुकेश अंबानी के ग्रुप ने जी ग्रुप के खिलाफ साजिश रची थी.
डॉ चंद्रा बड़ी कॉरपोरेट साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि संकट के समय में जी ग्रुप को कमजोर करने और जबरन कंट्रोल करने की साजिश हुई. जब जी ग्रुप आर्थिक संकट से बाहर आ गया तो अब ऋण माफी वाली फेक न्यूज़ के जरिए ग्रुप की छवि खराब करने वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है. शुक्रवार को अपने संदेश में डॉ सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी से प्रोपेगेंडा न फैलाने की अपील भी की. उन्होंने स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि मुकेश अंबानी उन लोगों को रोकें जो दुष्प्रचार कर रहे हैं.
प्रसिद्ध मैनेजमेंट एक्सपर्ट माइकल पोर्टर ने कहा है कि सच्ची प्रतिस्पर्धा अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने या बदनाम करना नहीं है, बल्कि खुद को विशिष्ट और बेहतर साबित करना है.
डॉ सुभाष चंद्रा के व्यापार का सिद्धांत यही रहा है. देश के कानून का पालन और पारदर्शी साफ-सुथरा व्यापार. इसलिए जी ग्रुप ने अब तक 43 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों को वापस किया है. लेकिन इन तथ्यों को समझने के बजाए भ्रम और अफवाह के मिश्रण से प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया.
#DNAमित्रों | '22 हजार करोड़ के झूठ' का प्रमाण आ गया.. इकोनॉमिक टाइम्स, नेटवर्क 18 की खबर Fake
'Fake मीडिया' के 'FACTS परिवर्तन' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #SubhashChandra #NCLT @rahulsinhatv pic.twitter.com/BthDgdXBO0
— Zee News (@ZeeNews) August 28, 2026
तथ्यों के सामने झूठ और अफवाह का मिश्रण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा. ये बात वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने NCLT के फ़ैसले पर साजिशन फेक न्यूज़ बनाया. इसलिए एक और काल्पनिक थ्योरी गढ़ी जा रही है. थ्योरी ये है कि राजनीतिक मदद से डॉ सुभाष चंद्रा को NCLT से राहत मिली है. डॉ चंद्रा ने इस अफवाह को लेकर भी आगाह किया.
आचार्य चाणक्य का विचार है कि जो धन न्याय, कानून और राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध कमाया जाता है, वह क्षणिक होता है और राज्य तथा समाज दोनों को खोखला कर देता है.
डॉ चंद्रा ने बार-बार ये बताया है कि ZEE ग्रुप का हर कारोबार देश के कानून का पालन करता है. कानून के अनुसार ही कर्ज वापस किया गया है. NCLT का जो फैसला आया है वो भी कानून के अनुसार ही है. आगे भी जो प्रक्रिया होगी वो भी देश के कानून के मुताबिक ही होगी.
इटली के दार्शनिक निकोलो मैकियावेली का विचार है कि राजनेता अक्सर संकटों और विवादों को इस तरह देखते हैं मानो कोई अवसर हों. NCLT के फैसले और 22 हजार करोड़ की ऋणमाफी वाली अफवाह को भी कुछ नेताओं ने अपने लिए अवसर के तौर पर ही देखा. ऐसा अवसर जिसमें एक तरफ राजनीतिक प्रतिष्ठान से सवाल पूछे जा सकें और दूसरी तरफ कुछ उद्योगपतियों को प्रसन्न किया जा सके.
समझिए, जिस तरह कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक खास उद्देश्य से तथ्यों की गलत व्याख्या कर भ्रम और अफवाह का माहौल खड़ा किया, वैसे ही कुछ नेता भी कर रहे हैं. डॉ सुभाष चंद्रा ने बिना नाम लिये ऐसे दो नेताओं का आज जिक्र किया.
डॉ सुभाष चंद्रा ने सार्वजनिक शुचिता का परिचय देते हुए इन सांसदों का नाम नहीं लिया. लेकिन ये जरूर बताया कि ये सांसद किसके निर्देश पर और किस कारण से NCLT के फैसले पर भ्रम और अफवाह वाले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं.
हम आपको बताते हैं, वो 2 सांसद कौन हो सकते हैं. उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. और उन्होंने फेक न्यूज को बिना जांचे-परखे कैसे फैलाया.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने 27 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 39 मिनट पर एक पोस्ट लिखी है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी एक जाने-माने कारोबारी के रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत लेनदारों को लगभग 22 हजार 6 करोड़ 57 लाख रुपये के स्वीकृत क्लेम के बदले केवल साढ़े 6 करोड़ रुपये मिलेंगे.
राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए जयराम रमेश ने नाम नहीं लिखा. लेकिन ये जरूर बता दिया की वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तथ्यों की पड़ताल नहीं की. जयराम रमेश की छवि पढ़े-लिखे राजनेता की है. IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है. अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई पूरी की. 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके है. लेकिन NCLT के केस में उन्होंने अपनी तर्क शक्ति की नहीं सुनी, अपने नेता राहुल गांधी को सुना.
वैसे ये पहली बार नहीं है जब जयराम रमेश ने तर्क का त्याग कर भ्रम और अफवाह को बढ़ावा दिया हो. इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश के पीथमपुर में ग्रामीणों पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ज़हरीला कचरा गुप्त रूप से बाहर निकालने का आरोप लगाया था. ये आरोप गलत साबित हुआ था और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी.
2019 में जयराम रमेश ने एक मैगजीन की रिपोर्ट के आधार पर विवेक डोवल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. विवेक डोवल ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था. 2020 में जयराम रमेश ने कोर्ट ने माफी मांगी और माना कि मैगजीन की रिपोर्ट का स्वतंत्र सत्यापन किया जाना चाहिए था. सोचिए 2020 में वो कोर्ट में मान चुके हैं कि किसी भी रिपोर्ट का स्वतंत्र सत्यापन किया जाना चाहिए. लेकिन इस बार भी वही गलती की. भ्रामक रिपोर्ट्स के सत्यापन की जगह उसी के आधार पर पोस्ट लिख दिया.
2010 में पर्यावरण मंत्री रहते जयराम रमेश बीजिंग गए थे. तब बीजिंग में उन्होंने चीन की टेलिकॉम कंपनियों को लेकर अपनी सरकार की चिंताओं को घबराहट फैलाने वाला, शक करने वाला और अत्यधिक रक्षात्मक कहा था. तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर जयराम रमेश को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि मंत्रियों को पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
डॉ सुभाष चंद्रा ने शिवसेना की जिस पूर्व महिला राज्यसभा सांसद का जिक्र किया है वो प्रियंका चतुर्वेदी हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राजनीतिक चालाकी दिखाते हुए सीधे-सीधे कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने NCLT पर सवाल उठाने वाली एक पोस्ट लिखी. ये पोस्ट कल दोपहर 3 बजकर 10 मिनट पर लिखी गई थी. यानी उन्होंने इशारों में भ्रामक अफवाह का समर्थन किया और NCLT पर सवाल उठाया.
प्रियंका चतुर्वेदी ने फरवरी 2019 में लखनऊ में प्रियंका और राहुल गांधी के रोड शो में भीड़ दिखाने के लिए एक तस्वीर शेयर की थी. फैक्ट चेक में पता चला की ये तस्वीर दिसंबर 2018 में तेलंगाना में कांग्रेस की रैली की थी. बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी.
नवंबर 2021 में विपक्ष के 12 सांसदों को राज्यसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. इनमें प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी. इन सांसदों पर सदन में गलत व्यवहार का आरोप लगा था.
सोचिए ये हमारे सांसद हैं. इन्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये देश की नीतियां तय करने वाली संसद के सदस्य हैं. लेकिन ये किसी सूचना का फैक्ट चेक नहीं करते, किसी खबर पर जानकारी नहीं जुटाते. बस अपने राजनीतिक हित के लिए जो सामने आता है उसे आगे बढ़ा देते हैं.
भ्रम के शिकार ऐसे नेताओं को कुछ राजनेता आईना भी दिखा रहे हैं. बीजेपी नेता अमिल मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी है. अपनी पोस्ट में अमित मालवीय ने विस्तार से बताया है कि कैसे NCLT के फैसले को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है. कैसे डॉ सुभाष चंद्रा के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है.
जो तथ्यों को पूर्णता में देखते हैं. पूरी तरह समझना चाहते हैं उन्हें पता है कि सही क्या है और अफवाह क्या है. लेकिन जिनका नजरिया एकपक्षीय है, जिन्हे पूर्ण सत्य से नहीं सिर्फ अपने फायदे वाले मैन्युफैक्चर्ड सच से मतलब है उन्होंने तथ्यों की व्याख्या अपने मन के मुताबिक की.
आप सही तथ्यों को समझें, पूरा सच जाने. भ्रमित करनेवाले इस अफवाह से बचे इसलिए डॉ सुभाष चंद्रा ने वीडियो संदेश के जरिए संवाद किया है. आप इस संवाद के जरिए सत्य को समझिए और फेक न्यूज़ से बचिए. जो भ्रम और अफवाह का शिकार हो चुके हैं उन्हें भी समझाइये कि तथ्य क्या है.