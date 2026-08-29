'सांच को आंच नहीं', NCLT फैसले पर प्रोपेगेंडा का 24 घंटे में पर्दाफाश; कई मीडिया हाउसों को बदलनी पड़ी हेडलाइन

डॉ चंद्रा बड़ी कॉरपोरेट साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि संकट के समय में जी ग्रुप को कमजोर करने और जबरन कंट्रोल करने की साजिश हुई. जब जी ग्रुप आर्थिक संकट से बाहर आ गया तो अब ऋण माफी वाली फेक न्यूज़ के जरिए ग्रुप की छवि खराब करने वाला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है. शुक्रवार को अपने संदेश में डॉ सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी से प्रोपेगेंडा न फैलाने की अपील भी की. उन्होंने स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि मुकेश अंबानी उन लोगों को रोकें जो दुष्प्रचार कर रहे हैं.