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'सांच को आंच नहीं', NCLT फैसले पर प्रोपेगेंडा का 24 घंटे में पर्दाफाश; कई मीडिया हाउसों को बदलनी पड़ी हेडलाइन

Dr. Subhash Chandra on NCLT Order: NCLT फैसले पर प्रोपेगेंडा चला रहे कुछ मीडिया हाउसों का 24 घंटे में ही पर्दाफाश हो गया. उन्हें अपनी हेडलाइन बदलनी पड़ गई है. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जांच के लिए केंद्र सरकार से निष्पक्ष ऑडिटर नियुक्त करने की मांग की है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 01:58 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:58 AM IST
'सांच को आंच नहीं', NCLT फैसले पर प्रोपेगेंडा का 24 घंटे में पर्दाफाश; कई मीडिया हाउसों को बदलनी पड़ी हेडलाइन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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