यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी में धमाका! प्लॉट्स 500% महंगे, फ्लैट्स की कीमतें भी दोगुनी से ज्यादा
दिल्ली-एनसीआर का रियल एस्टेट परिदृश्य बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा गवाह बना है यमुना एक्सप्रेसवे. कभी आउटस्कर्ट माने जाने वाले इस इलाके ने बीते पांच सालों में ऐसी छलांग लगाई है कि यहां निवेश करने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई है

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:11 AM IST
दिल्ली-एनसीआर का रियल एस्टेट परिदृश्य बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा गवाह बना है यमुना एक्सप्रेसवे. कभी आउटस्कर्ट माने जाने वाले इस इलाके ने बीते पांच सालों में ऐसी छलांग लगाई है कि यहां निवेश करने वालों की बल्ले-बल्ले हो गई है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यहां के प्लॉट्स की कीमतें 500% से ज्यादा बढ़ गई हैं, वहीं फ्लैट्स भी 158% महंगे हो गए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में जहां फ्लैट्स की औसत कीमतें 3,950 रुपये प्रति वर्गफुट थीं, वहीं 2025 तक ये बढ़कर 10,200 रुपये प्रति वर्गफुट हो गईं. वहीं, प्लॉट्स ने तो इतिहास रच दिया, जो 2020 में 1,650 रुपये प्रति वर्गफुट बिकने वाली जमीन अब 10,500 रुपये प्रति वर्गफुट तक पहुंच गई है. सिर्फ 2025 में ही प्लॉट्स की कीमतों में 12% से ज्यादा की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई.

इन्वेस्टर्स का फेवरेट क्यों बना यमुना एक्सप्रेसवे?
विशेषज्ञों का मानना है कि यहां की जबरदस्त ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. खासतौर पर, जेवर एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होना है. इसके अलावा, UER-II एक्सप्रेसवे, YEIDA के इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक्स पार्क और प्रस्तावित फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने इस पूरे कॉरिडोर को रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बना दिया है.

किन इलाकों में सबसे ज्यादा उछाल?
यमुना एक्सप्रेसवे के ची-3 सेक्टर में तो जमीन की कीमतें 10 गुना तक बढ़ गई हैं, जो 2020 में 1,200 रुपये प्रति वर्गफुट से अब 12,950 रुपये तक. इसी तरह सेक्टर 22D और ची-फाई में भी जमीन के दामों में 400% से ज्यादा की वृद्धि हुई है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?
इंवेस्टोएक्सपर्ट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल रहेजा के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेसवे अब एनसीआर का सबसे डायनामिक रियल एस्टेट कॉरिडोर बन चुका है. प्लॉट्स की पांच गुना बढ़ोतरी दिखाती है कि इन्वेस्टर्स का विश्वास यहां कितना मजबूत है. आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इस इलाके को पूरी तरह से बदल देंगे.

आगे क्या उम्मीदें?
अब जबकि फ्लैट्स की कीमतें 10,000 रुपये प्रति वर्गफुट का स्तर पार कर चुकी हैं और प्लॉट्स ने रिटर्न का नया रिकॉर्ड बना दिया है, विशेषज्ञों का मानना है कि यहां की डबल-डिजिट ग्रोथ आने वाले सालों में भी जारी रहेगी. कभी उपेक्षित समझा जाने वाला यह इलाका अब एनसीआर की सबसे चमकदार रियल एस्टेट स्टोरी बन चुका है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

