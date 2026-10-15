/दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की मार, बेंगलुरु में कारोबार ठप, समय पर पूरे नहीं हो पा रहे ऑर्डर

बेंगलुरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश पिरगल ने कहा कि दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों का असर यहां बेंगलुरु में हमारे कारोबार पर भी पड़ा है. हमारा कारोबार बेंगलुरु से है, लेकिन हम अपना कपड़ा दिल्ली भेजते हैं. वहां के व्यापारियों का कहना कि अभी और कपड़ा न भेजें,क्योंकि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात ऐसे हैं जैसे पूरा शहर ही बंद है. व्यापारियों में इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि दशहरा और दीपावली के दौरान कारोबार सामान्य रूप से चल पाएगा या नहीं. उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनों के चलते हम अपने पहले मिले ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं. अगर मेरे कारोबार पर इस तरह का असर पड़ा है, तो संभव है कि हजारों अन्य व्यापारी भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.