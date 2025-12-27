Advertisement
PSU Bank Merger: अगले साल देश में आएंगे बड़े बैंक! सरकार ने शुरू कर दी तैयारी; यहां समझ‍िए क्‍या है पूरा प्‍लान?

PSU Bank Merger: अगले साल देश में आएंगे बड़े बैंक! सरकार ने शुरू कर दी तैयारी; यहां समझ‍िए क्‍या है पूरा प्‍लान?

PSU Banks: नए साल में सरकार कई बैंकों के मर्जर की तैयारी कर रही है. बैंकों को मर्ज करने के पीछे सरकार का प्‍लान व‍िकस‍ित भारत के प्‍लान में तेजी लाना है. सरकार की मंशा है क‍ि वर्ल्ड-क्लास बैंकों के जर‍िये इस टारगेट को आसानी से हास‍िल क‍िया जा सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:52 AM IST
PSU Bank Merger: अगले साल देश में आएंगे बड़े बैंक! सरकार ने शुरू कर दी तैयारी; यहां समझ‍िए क्‍या है पूरा प्‍लान?

PSU Bank Merger: सरकार काफी समय से पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों (PSU Banks) के मर्जर की तैयारी में जुटी हुई है. इसको लेकर आरबीआई (RBI) और पीएसयू (PSU) बैंकों की चर्चा भी शुरू हो गई है. बैंकों के मर्जर के पीछे सरकार का मकसद देश को कई बड़े, ग्‍लोबल लेवल के बैंक देना है. इनके जर‍िये 2047 में व‍िकस‍ित भारत के सपने को साकार करने में सरकार को मदद म‍िलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था क‍ि भारत को 'कई बड़े, वर्ल्ड-क्लास बैंक' चाहिए. इसके ल‍िए तैयार‍ियों पर काम शुरू हो चुका है.

बैंकों का मर्जर जरूरी क्‍यों?

देश में मौजूदा समय में 12 पीएसयू बैंक हैं, लेकिन स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) दुनिया के टॉप 50 बैंकों में 43वें नंबर पर है. प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी (HDFC) बैंक 73वें पायदान पर है. पॉल‍िसी मेकर्स का मानना है कि बैंक का साइज (स्केल) बहुत मायने रखता है. बड़े बैंकों के लि‍ए ज्यादा पूंजी जुटाना आसान होता है. इनके जर‍िये ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करना आसान होता है. इनके जर‍िये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर व डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट के ल‍िए आसानी से फंडिंग की जा सकती है. पीएसयू (PSU) बैंक कुल बैंक‍िंग ब‍िजनेस का करीब 60% ह‍िस्‍सा संभालते हैं.

क‍िन बैंकों के मर्जर का प्‍लान?
मीडिया र‍िपोर्ट के अनुसार छोटे और मिड-साइज PSU बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की बात चल रही है. सरकार की तरफ से इंड‍ियन ओवरसीज बैंक (IOB), यूको बैंक (UCO Bank), बैंक ऑफ इंड‍िया (Bank of India), बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र (Bank of Maharashtra), सेंट्रल बैंक ऑफ इंड‍िया (Central Bank of India) और पंजाब एंड स‍िंध (Punjab & Sind Bank) बैंक के मर्जर का प्‍लान है. इन छह बैंकों को अभी तक किसी बड़े मर्जर में शाम‍िल नहीं क‍िया गया. रिपोर्ट्स में कहा गया कि इन्हें बड़े PSU बैंकों जैसे SBI, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक या यून‍ियन बैंक में मर्ज क‍िया जा सकता है.

क‍िन पीएसयू (PSU) का हो चुका है मर्जर?
सरकार की तरफ से पहले भी बड़े मर्जर क‍िये जा चुके हैं. 2017 में देश में कुल 27 पीएसयू (PSU) बैंक थे, अब ये केवल 12 बैंक बचे हैं. 1 अप्रैल 2020 से पीएनबी में यूनाइटेड बैंक (United Bank) और ओर‍िएंटल बैंक (Oriental Bank) का मर्जर लागू क‍िया गया. इसके अलावा केनरा बैंक में स‍िंड‍िकेट बैंक (Syndicate Bank) का मर्जर क‍िया गया. इंड‍ियन बैंक में इलाहाबाद बैंक और यून‍ियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) का मर्जर क‍िया गया. इससे पहले 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक (Dena Bank) और व‍िजया बैंक (Vijaya Bank) का मर्जर क‍िया गया.

जब एसबीआई में मर्ज क‍िये गए 5 बैंक
2017 में एसबीआई (SBI) में 5 बड़े एसोस‍िएट बैंकों और भारतीय मह‍िला बैंक का मर्जर क‍िया गया. इसके बाद एसबीआई (SBI) की कुल एसेट बढ़कर 44 लाख करोड़ रुपये और 22,500 ब्रांच हो गईं. इससे पहले 2008 में स्‍टेट बैंक ऑफ सौराष्‍ट्र (State Bank of Saurashtra) और 2010 में स्‍टेट बैंक ऑफ इंदौर (State Bank of Indore) को एसबीआई (SBI) में मर्ज क‍िया गया. इन मर्जर के बाद देश में पीएसयू (PSU) बैंकों की ताकत बढ़ी है.

IDBI के भी सेल ऑफ की तैयारी
मर्जर के अलावा सरकार आईडीबीआई (IDBI) बैंक की हिस्सेदारी बेचने के प्रोसेस में है. दीपम (DIPAM) सेक्रेटरी अरुणिश चावला ने कहा कि मार्च 2026 तक डील पूरी हो जाएगी. जनवरी 2019 में सरकार ने आईडीबीआई (IDBI) में 51% हिस्सा एलआईसी (LIC) को बेचा था. बाकी की ह‍िस्‍सेदारी प्राइवेट हाथों में जाने की तैयारी है. 

