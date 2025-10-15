Advertisement
PPF Scheme में लगा रखा है पैसा तो सरकार ने दी खुशखबरी, महीने की 5 तारीख कर लें नोट

PPF Scheme: स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम के तहत पीपीएफ (PPF) इनवेस्‍टमेंट के ल‍िहाज से सबसे बेहतर स्‍कीम है. अगर आप भी हर महीने की 5 तारीख को फोकस करके इनवेस्‍टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:30 PM IST
Public Provident Fund Scheme: 5 तारीख... वैसे तो यह तारीख हर महीने आती है और काफी आम है. लेकिन जिन भी लोगों ने पीपीएफ में अकाउंट खोल रखा है उन लोगों के लिए यह डेट काफी जरूरी है. पीपीएफ (PPF) का आखिर 5 तारीख से क्या कनेक्शन है. अगर आप हर महीने की 5 तारीख को ध्यान में रखते हुए पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है.

पीपीएफ स्कीम में ब्याज दरों की कैलकुलेशन मंथली आधार पर की जाती है. ब्याज की राशि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में क्रेडिट की जाती है. आपको अपने पीपीएफ अकाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा? इसकी कैलकुलेशन में 5 तारीख काफी जरूरी रोल प्ले करती है. 

5 तारीख से पहले करने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

अगर आप हर महीने की 5 तारीख और महीने की आखिरी तारीख 30 या फिर 31 के बीच में पीपीएफ खाते के सबसे कम बैलेंस पर ब्याज दिया जाता है. इस वजह से ही आपको 5 तारीख से पहले ही राशि जमा कर देनी चाहिए, जिससे आपको ज्यादा ब्याज मिल जाएगा. 

कितना मिल रहा है ब्याज?
पीपीएफ मे 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. महीने की 5 तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच में जो भी न्यूनतम बैलेंस रहता हैं  उस पर उसी महीने ब्याज जुड़ जाता हैं 5 तारीख के बाद जो भी पैसा जमा करेंगे उस पर अगले महीने से ब्याज मिलेगा. 

उदाहरण से समझे कितना मिलेगा ब्याज?
अगर आपने पीपीएफ स्कीम में 5 अप्रैल को या फिर उससे पहले 1.5 लाख रुपये का निवेश किया है. ऐसे में आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से कुल 10,650 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. वहीं, अगर आपने ये पैसे 6 अप्रैल को या फिर इसके बाद में डाले हैं तो आपको सिर्फ 11 महीनों का ब्याज मिलेगा. इस स्थिति में आपको 9,763 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. यानी आपको करीब 887 रुपये कम ब्याज मिलेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PPF

