इन दो बैंकों ने दिया अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा! घटाई ब्याज दरें, EMI में होगी तगड़ी बचत
फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ही देश के लाखों कर्जदारों के लिए खुशखबरी आई है. जहां महंगाई और खर्चों से परेशान आम आदमी को हर महीने बढ़ती EMI का बोझ खलता है, वहीं अब राहत की सांस लेने का मौका मिल सकता है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:56 PM IST
फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ही देश के लाखों कर्जदारों के लिए खुशखबरी आई है. जहां महंगाई और खर्चों से परेशान आम आदमी को हर महीने बढ़ती EMI का बोझ खलता है, वहीं अब राहत की सांस लेने का मौका मिल सकता है. पब्लिक सेक्टर के दिग्गज बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने सितंबर 2025 से अपने ग्राहकों के लिए MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) में कटौती की घोषणा की है. इसका सीधा असर उन ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा जिनके लोन MCLR से जुड़े हुए हैं.

MCLR बैंकों की वह बेंचमार्क दर है जिसके आधार पर होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन जैसे फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज की ब्याज दर तय होती है. जैसे ही MCLR में कटौती होती है, वैसे ही लोन पर लगने वाला ब्याज कम हो जाता है और ग्राहकों की मासिक EMI घटने लगती है. हालांकि अब नए लोन मुख्य रूप से एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जुड़े होते हैं, लेकिन पुराने MCLR-बेस्ड लोन वाले ग्राहकों को यह राहत तुरंत महसूस होगी.

PNB ने घटाए MCLR
PNB ने अपने अलग-अलग टेन्योर पर MCLR में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की है.
* ओवरनाइट MCLR: 8.15% से घटकर 8%
* 1-महीना: 8.30% से घटकर 8.25%
* 3-महीना: 8.50% से घटकर 8.45%
* 6-महीना: 8.70% से घटकर 8.65%
* 1-वर्ष: 8.85% से घटकर 8.80%
* 3-वर्ष: 9.15% से घटकर 9.10%

बैंक ऑफ इंडिया का फैसला
बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को राहत दी है. बैंक ने ओवरनाइट टेन्योर को छोड़कर बाकी सभी अवधि के लोन पर MCLR में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है.
* ओवरनाइट: 7.95% (कोई बदलाव नहीं)
* 1-महीना: 8.40% से घटकर 8.30%
* 3-महीना: 8.55% से घटकर 8.45%
* 6-महीना: 8.80% से घटकर 8.70%
* 1-वर्ष: 8.90% से घटकर 8.85%
* 3-वर्ष: 9.15% से घटकर 9.00%

ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा
आरबीआई ने अपनी हालिया मॉनिटरी पॉलिसी (6 अगस्त 2025) में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा था. इसके बावजूद PNB और बैंक ऑफ इंडिया का यह कदम ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है. लोन की EMI घटने से कर्जदारों की जेब पर बोझ कम होगा और फेस्टिव सीजन में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं.

;