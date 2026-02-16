भारत-यूएस ट्रेड डील के बाद रूस का पलटवार,एक तीर से साधे कई शिकार; चीन का मिशन फेल तो भारत का नफा-नुकसान भी समझिए

Advertisement
Russia-US Dollar Deal:  भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (US-India Trade Deal)  में रूस से तेल न खरीदने की शर्त ने भारत के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा दी है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए रूसी तेल (Russian Oil)  से दूरी भारत और रूस से बीच की दूरी को बढ़ा सकती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 16, 2026, 01:28 PM IST
US–Russia Dollar Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील (US-India Trade Deal)  में रूस से तेल न खरीदने की शर्त ने भारत के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा दी है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील और रूसी तेल (Russian Oil)  से दूरी भारत और रूस से बीच की दूरी को बढ़ा सकती है. अमेरिका की ओर से बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा,तो वहीं भारत की ओर से अब तक इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है. इन सब उठापटक के बीच रूस और अमेरिका एक सीक्रेट डील की ओर बढ़ रहे हैं.ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील होने जा रही है. इस डील से चीन को जहां 440 वोल्ट का झटका लगेगा तो वहीं भारत के पुराने दोस्त की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ जाएंगी, जो भारत की मुश्किल बढ़ा सकती है. वहीं इस डील से ब्रिक्स देश, जिसका सदस्य भारत और चीन दोनों है, उसके मुहीम को झटका देगा.   

अमेरिका-रूस के बीच सीक्रेट डील 

अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर को मजबूत करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीतियों को आजमा रहा है. अपने डॉलर को और ताकतवर बनाने के लिए वो रूस के साथ एक बड़ी डील की फिराक में है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है. जो अमेरिका अब तक रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा था, उसकी इकोनॉमी जो कि तेल के निर्यात पर निर्भर है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब वो रूस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है.  

अमेरिका और रूस के डील से क्या बदलेगा ?  

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस एक बार फिर से डॉलर में कारोबार कर सकता है. ट्रंप और पुतिन के बीच आर्थिक साझेदारी के तहत रूस से अमेरिकी डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापसी का मन बना लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने उस फैसले से यूटर्न ले सकता है, जिसमें उसने  वैश्विक व्यापार में ' डी-डॉलराइजेशन ' को बढ़ावा देने के लिए हामी भरी थी. साल 2022 के बाद यूक्रेन के साथ युद्ध और अमेरिका की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बाद से मॉस्को ने डी-डॉलराइजेशन की वकालत करता रहा है. पुतिन का यह कदम BRICS देशों की उस रणनीति के विपरीत है, जिसमें वे डॉलर पर निर्भरता कम कर ब्रिक्स करेंसी की वकालत करते रहे हैं. ट्रेड के बाद ट्रंप के साथ एक और डील पर बन रही बात, अगर अमेरिका मान गया भारत की ये शर्त तो घट जाएगा आपके घर का बिल

 

रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां, भारत को नफा-नुकसान

रूस अगर अमेरिका के साथ ये डील साइन कर लेता है तो अमेरिका के साथ उसकी नजदीकियां बढ़त जाएगी. अमेरिका डॉलर को मजबूत करने और यूक्रेन युद्ध का क्रेडिट लेने के लिए पुतिन की शर्तों को भी मान सकता है. इस फैसले से ब्रिक्‍स की कॉमन करेंसी के विचार को बड़ा झटका लगेगा. चीन को ये फैसला सबसे ज्यादा शॉक्ड देगा, क्योंकि वो अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी का पावर सेंटर के तौर पर नहीं देखना चाहता है. हालांकि भारत को भी इससे झटका लगेगा, क्योंकि भारत भी उन ब्रिक्स देशों में शामिल है, जो डी डॉलराइजेशन की वकालत करता रहा है. डॉलर के बजाए लोकल करेंसी में व्यापार की वकालत करता रहा है. रूस का ज्‍यादा व्यापार भारत और चीन के साथ रुपये और युआन में हो रहा है. डॉलर की ओर रूस के झुकाव ने चीन और भारत को झटका लगेगा. अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती भारत को उसके पुराने दोस्त से दूर कर सकती है. हालांकि ये भी हो सकता है कि रूस-अमेरिका की इस डील के बाद रूसी तेल पर प्रतिबंधों का दौर खत्म हो जाए. रूसी तेल से प्रतिबंध खत्म होने पर भारत की मुश्किल भी खत्म हो जाएगी. अगर अमेरिका खुद रूसी तेल से प्रतिबंध हटाता है तो वो भारत को इसकी खरीद से रोक नहीं पाएगा. हालांकि डील की शर्तों से अभी पर्दा उठना बाकी है.   अमेरिका का ये AI भारत के लिए क्यों बना तबाही, ₹300000 Cr मिनटों में खाक, TCS, HCL, इंफोसिस आईटी कंपनियों में हड़कंप

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

