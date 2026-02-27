Advertisement
trendingNow13124462
Hindi NewsबिजनेसQ3 GDP Data: कुछ घंटों बाद जारी होगा देश की तीसरी तिमाही का GDP डेटा, नई सीरीज का क्या होगा असर?

Q3 GDP Data: कुछ घंटों बाद जारी होगा देश की तीसरी तिमाही का GDP डेटा, नई सीरीज का क्या होगा असर?

Q3 GDP Data Release Today: मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि पुराने बेस ईयर पर तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% के करीब रह सकती है. यह पिछली तिमाही के 8.1% आंकड़े से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इसे मजबूत माना जा रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Q3 GDP Data: कुछ घंटों बाद जारी होगा देश की तीसरी तिमाही का GDP डेटा, नई सीरीज का क्या होगा असर?

Q3 GDP Data: इंड‍ियन इकोनॉमी के ल‍िए आज बड़ा द‍िन है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े शाम 4 बजे जारी किये जाएंगे. खास बात यह है कि इसके साथ ही जीडीपी की नई सीरीज भी लॉन्च की जाएगी. इसमें बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है. इस बदलाव से न केवल ताजा आंकड़े प्रभावित होंगे, बल्‍क‍ि प‍िछले कुछ सालों का ग्रोथ रेट भी बदल सकता है.

मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार पुराने बेस ईयर पर तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% के करीब रह सकती है. यह पिछली तिमाही के 8.1% आंकड़े से कुछ कम है, लेकिन फिर भी इसे मजबूत माना जा रहा है. खास बात यह कि महंगाई महज 0.8% रही, इसलिए रियल और नॉमिनल ग्रोथ में बहुत कम फर्क है. पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% का लगाया जा रहा है. नॉमिनल ग्रोथ 8.4% रह सकती है. यह आमतौर पर सरकार और कंपनियों की तरफ से पसंद की जाने वाली डबल-डिजिट लेवल से कुछ कम है.

इकोनॉमी मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही

जीडीपी ग्रोथ को लेकर एसबीआई रिसर्च का अनुमान है क‍ि ग्‍लोबल चुनौतियों के बावजूद देश की इकोनॉमी मजबूत रफ्तार से बढ़ रही है. तीसरी तिमाही में ग्रोथ का अनुमान 8.1% के करीब माना जा रहा है. इसका बेस ग्रामीण मांग, शहरी खपत में सुधार और हाई- फ्रीक्‍वेंसी इंडिकेटर्स की मजबूती है. हालांकि, यह भी चेतावनी दी गई है क‍ि नई मेथडोलॉजी के कारण रिवीजन का सही पता लगाना अभी मुश्किल है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रोथ में कमी का अनुमान

दूसरी तरफ आईसीआरए (ICRA) और केयरएज एजेंस‍ियों की तरफ से ग्रोथ में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है. आईसीआरए (ICRA) की इकोनॉम‍िस्‍ट अदिति नायर की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि ग्रोथ 7.2% तक गिर सकती है. इसका कारण बेस इफेक्ट, सरकारी कैपेक्‍स में कमी, निर्यात की कमजोरी और राज्यों के खर्च में नरमी है. केयरएज की तरफ से 7.2% जीडीपी और 7% जीवीए ग्रोथ का अनुमान जताया गया है.

नई बेस ईयर सीरीज में क्या बदलेगा?

नई सीरीज देश की मौजूदा इकोनॉमी को बेहतर तरीके से दिखाएगी. इसमें जीएसटी रिटर्न, व्‍हीकल रजिस्ट्रेशन, नेचुरल गैस की खपत जैसे डेटा को शाम‍िल क‍िया गया है. अनऑफ‍िश‍ियल सेक्टर को बेहतर तरीके से मापा जाएगा और डिजिटल सर्व‍िस व कॉमर्स की बढ़ती हिस्सेदारी को कैप्चर किया जाएगा. जीएसटी की नई दरें लागू होने और कोविड महामारी के कारण यह रिवीजन पहले नहीं क‍िया जा सका. उम्मीद की जा रही है क‍ि अब हर पांच साल में ऐसा अपडेट होगा.

यह रिलीज क्‍यों जरूरी?

नई सीरीज से फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के पुराने आंकड़े रिवाइज होंगे. यद‍ि पिछले सालों का जीडीपी लेवल बदलता है, तो इसका असर आगे की ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा. इससे देश की ग्रोथ स्टोरी पूरी तरह बदल सकती है. इनवेस्‍टर और पॉल‍िसी मेकर की तरफ से इलन बदलावों पर नजर रखी जाएगी. नवंबर के महीने में आईएमएफ ने देश के नेशनल अकाउंट्स में खाम‍ियों की तरफ इशारा किया था और 'सी' रेट‍िंग दी थी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके, घरों-दफ्तरों से बाहर निकले लोग
Kolkata Earthquake
कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके, घरों-दफ्तरों से बाहर निकले लोग
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती