Q3 GDP Data: कुछ घंटों बाद जारी होगा देश की तीसरी तिमाही का GDP डेटा, नई सीरीज का क्या होगा असर?

Q3 GDP Data Release Today: मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुराने बेस ईयर पर तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% के करीब रह सकती है. यह पिछली तिमाही के 8.1% आंकड़े से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इसे मजबूत माना जा रहा है.
Q3 GDP Data: इंडियन इकोनॉमी के लिए आज बड़ा दिन है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े शाम 4 बजे जारी किये जाएंगे. खास बात यह है कि इसके साथ ही जीडीपी की नई सीरीज भी लॉन्च की जाएगी. इसमें बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है. इस बदलाव से न केवल ताजा आंकड़े प्रभावित होंगे, बल्कि पिछले कुछ सालों का ग्रोथ रेट भी बदल सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुराने बेस ईयर पर तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% के करीब रह सकती है. यह पिछली तिमाही के 8.1% आंकड़े से कुछ कम है, लेकिन फिर भी इसे मजबूत माना जा रहा है. खास बात यह कि महंगाई महज 0.8% रही, इसलिए रियल और नॉमिनल ग्रोथ में बहुत कम फर्क है. पूरे फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% का लगाया जा रहा है. नॉमिनल ग्रोथ 8.4% रह सकती है. यह आमतौर पर सरकार और कंपनियों की तरफ से पसंद की जाने वाली डबल-डिजिट लेवल से कुछ कम है.
जीडीपी ग्रोथ को लेकर एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद देश की इकोनॉमी मजबूत रफ्तार से बढ़ रही है. तीसरी तिमाही में ग्रोथ का अनुमान 8.1% के करीब माना जा रहा है. इसका बेस ग्रामीण मांग, शहरी खपत में सुधार और हाई- फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की मजबूती है. हालांकि, यह भी चेतावनी दी गई है कि नई मेथडोलॉजी के कारण रिवीजन का सही पता लगाना अभी मुश्किल है.
दूसरी तरफ आईसीआरए (ICRA) और केयरएज एजेंसियों की तरफ से ग्रोथ में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है. आईसीआरए (ICRA) की इकोनॉमिस्ट अदिति नायर की तरफ से अनुमान जताया गया कि ग्रोथ 7.2% तक गिर सकती है. इसका कारण बेस इफेक्ट, सरकारी कैपेक्स में कमी, निर्यात की कमजोरी और राज्यों के खर्च में नरमी है. केयरएज की तरफ से 7.2% जीडीपी और 7% जीवीए ग्रोथ का अनुमान जताया गया है.
नई सीरीज देश की मौजूदा इकोनॉमी को बेहतर तरीके से दिखाएगी. इसमें जीएसटी रिटर्न, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, नेचुरल गैस की खपत जैसे डेटा को शामिल किया गया है. अनऑफिशियल सेक्टर को बेहतर तरीके से मापा जाएगा और डिजिटल सर्विस व कॉमर्स की बढ़ती हिस्सेदारी को कैप्चर किया जाएगा. जीएसटी की नई दरें लागू होने और कोविड महामारी के कारण यह रिवीजन पहले नहीं किया जा सका. उम्मीद की जा रही है कि अब हर पांच साल में ऐसा अपडेट होगा.
नई सीरीज से फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के पुराने आंकड़े रिवाइज होंगे. यदि पिछले सालों का जीडीपी लेवल बदलता है, तो इसका असर आगे की ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा. इससे देश की ग्रोथ स्टोरी पूरी तरह बदल सकती है. इनवेस्टर और पॉलिसी मेकर की तरफ से इलन बदलावों पर नजर रखी जाएगी. नवंबर के महीने में आईएमएफ ने देश के नेशनल अकाउंट्स में खामियों की तरफ इशारा किया था और 'सी' रेटिंग दी थी.