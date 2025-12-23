Advertisement
अंबानी और कतर म्यूजियम्स ने मिलाया हाथ, भारत के स्कूलों, आंगनबाड़ियों तक पहुंचेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 5 साल की डील पक्की

अंबानी और कतर म्यूजियम्स ने मिलाया हाथ, भारत के स्कूलों, आंगनबाड़ियों तक पहुंचेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 5 साल की डील पक्की

NMACC-Qatar Museums:  नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने कतर म्यूजियम्स के साथ एक डील की है. नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) और कतर म्यूजियम्स ( QM) के बीच 5 सालों के लिए ये साझेदारी हुई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 23, 2025, 02:22 PM IST
अंबानी और कतर म्यूजियम्स ने मिलाया हाथ, भारत के स्कूलों, आंगनबाड़ियों तक पहुंचेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 5 साल की डील पक्की

Nita Mukesh Ambani Cultural Centre: एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की कल्चरल सेंटर ने कतर म्यूजियम्स के साथ एक डील की है. नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) और कतर म्यूजियम्स ( QM) के बीच 5 सालों के लिए ये साझेदारी हुई है. इस साझेदारी के तहत भारत और खाड़ी देशों में बच्चों के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा.  

 नीता अंबानी कल्चरल सेंट्रल ने की बड़ी साझेदारी  

 नीता अंबानी ने इस कल्चरल सेंटर की शुरुआत की है. NMACC और कतर म्यूजियम्स के बीच एजुकेशन और कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए ये डील हुई है. ये साझेदारी 5 सालों के लिए हुई है. इस डील के लिए NMACC की ओर से ईशा अंबानी और कतर म्यूजियम्स की ओर से उसकी चेयरपर्सन हर एक्सेलेंसी शेखा अल मयासा बिंत हमद बिन खलीफा अल थानी शामिल हुईं. दोनों ने दोहा के नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में आयोजित एक समारोह के दौरान इस साझेदारी को फाइनल कर साइन किया.  

इस साझेदारी से क्या फायदा होगा ?  

 NMACC और कतर म्यूजियम्स के बीच हुई इस साझेदारी से भारत और कतर दोनों के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का फायदा मिलेगा. इस डील का मकसद दोनों देशों में एजुकेशन को बढ़ावा देना है. म्यूजियम-इन-रेजीडेंस की एक एजुकेशन सीरीज के जरिए बच्चों को बेहतर एजुकेशन और उन्हें प्लेफुल लर्निंग का अुभव देना है. इस डील का फायदा भारत के स्कूलों से लेकर आंगनबाड़ी तक को मिलेगा.  इस साझेदारी के बाद NMACC और कतर म्यूजियम्स की ओर से से ज्वाइंट प्रोग्राम बनाए जाएंगे, जिनकी मदद से बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके. युवाओं के लिए जरूरतों पर केंद्रित प्रोग्राम बनाए जाएंगे.  सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए नए टूल्स, मैटेरियल्स, नए मैथोलॉजिक्स मिलेंगे, जिससे क्लासरूम में नए इनोवेशन देखने को मिलेगा.   

शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर जोर 

इस दौरान कतर म्यूजियम्स की चेयरपर्सन शेखा अल मयासा ने कहा कि इस साझेदारी से रचनात्मकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होगा, जिससे युवाओं को एजुकेशन सिस्टम में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे. उन्होंने कहा कि ये साझेदारी कतर के इयर ऑफ कल्चर की विरासत को आगे बढ़ाएगा. वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर वैश्विक विचारों को भारत लाने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस साझेदारी का मकसद सीखने के ऐसे रूपों को जगाना है जो बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ सीखने के काबिल बनाएंगे.  

भारत के स्कूलों और आंगनबाड़ियों तक पहुंचेगा फायदा  

 इस साझेदारी का फायदा भारत के स्कूलों और आंगनबाड़ियों तक पहुंचेगा. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इसे अलग-अलग सेक्टर तक पहुंचाएगा. ये कार्यक्रम भारत भर के स्कूलों और आंगनबाड़ियों के साथ-साथ सामुदायिक केंद्रों में लागू किए जाएंगे. गांवों-गांवों तक इस साझेदारी का फायदा देखने को मिलेगा.    

