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'तैरता महल' और ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा दौलत, एक फैसले से कतर को 'कुबेर' बनाने वाले शेख हमद अल थानी का निधन

कतर के पूर्व शेख अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया. 74 साल की उम्र नें उन्होंने आखिरी सांस ली. कतर को अमीर देश बनाने वाले शेख हमद बिन खलीफा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 12, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:18 PM IST
'तैरता महल' और ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा दौलत, एक फैसले से कतर को 'कुबेर' बनाने वाले शेख हमद अल थानी का निधन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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