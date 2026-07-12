'तैरता महल' और ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा दौलत, एक फैसले से कतर को 'कुबेर' बनाने वाले शेख हमद अल थानी का निधन

Qatar sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani: कतर के पूर्व शेख अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया. 74 साल की उम्र नें उन्होंने आखिरी सांस ली. कतर को अमीर देश बनाने वाले शेख हमद बिन खलीफा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शोक जाहिर किया है. पीएम मोदी ने उन्हें सच्चा दोस्त और कतर की तरक्की का सूत्रधार बताया .
कतर के पूर्व शेख शेख हमद बिन खलीफा अल थानी साल 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे. उन्होंने अपने ही पिता का तख्तापलट किया था और देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी. हालांकि जून 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से गद्दी छोड़कर अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी.
कतर की तरक्की पर पहुंचाने वाले शेख के तौर पर उनकी पहचान होती थी. उनके कार्यकाल में कतर की GDP में 24 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई. कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन बैठा. शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपनी रणनीति की बदौलत कुछ ही सालों में कतर की LNG उत्पादन क्षमता को 77 मिलियन टन सालाना तक पहुंचा दिया.
शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जब कतर की सत्ता अपने हाथों में संभाली तब वो कर्ज में डूबा हुआ देश था. वैश्विक बाजार में निर्यात नहीं कर पाने के चलते तेल और गैस से उनकी कमाई ठप पड़ी हुई थी.कतर के पास गैस का विशाल भंडार था, लेकिन उसे निर्यात करने का साधन नहीं. शेख हमद बिन ने बड़ी विदेशी कंपनियों जैसे ExxonMobil के साथ साझेदारी की और LNG गैस के निर्यात के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. उनके लगातार प्रयास के बाद साल 1997 में कतर ने अपनी पहली LNG खेप विदेश भेजी.
शेख हमद बिन खलीफा अल थानी लग्जरी लाइफ और बेशुमार दौलत के मालिक थे. उनके दौलत की तुलना ब्रिटिश की महारानी की संपत्ति से की जाती थी. फोर्ब्स के मुताबिक ब्रिटेन की महारानी के पास 500 मिलियन यानी करीब 4100 करोड़ रुपये की संपत्ति थी तो कतर के शेख के पास 2.5 बिलियन डॉलर यानी 20000 करोड़ रुपये थी. द टेलीग्राफ ने मुताबिक कतर के शेख के पास लंदन में इतनी प्रॉपर्टी थी, जितनी क्राउन एसेट्स के पास भी नहीं.
शेख हमद ने 3 शादियां की थी, जिनसे उनके 24 बच्चे हैं. शेख के शाही लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहे हैं. उनके पास 300 मिलियन डॉलर का विशाल सुपरयॉट अल मिरकाब है. इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत यॉर्ट में होती है. इस यार्ट में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, यहां तक की हेलीपैड तक है, इसलिए इसे 'तैरता महल' तक कहते हैं.