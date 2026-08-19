/फ्री डिलीवरी चाहिए, तो करनी होगी 100 रुपये एक्सट्रा की खरीदारी, जेप्टो ने बदला मिनिमम ऑर्डर का नियम

Zepto Free Delivery: जेप्टो से ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवाने के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. क्विक कॉमर्स कंपनी ने फ्री डिलीवरी के लिए न्यूनतम ऑर्डर की रकम को बढ़ा दिया है. अब अगर आपको फ्री डिलीवरी चाहिए , तो कम से कम 299 रुपये का ऑर्डर करना होगा.
जेप्टो ने फ्री डिलीवरी के लिए न्यूनतम ऑर्डर की वैल्यू में 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है. इसे 199 रुपए से बढ़ाकर 299 रुपए कर दिया है. वहीं सामान्य समय में इसे 149 रुपए से बढ़ाकर 199 रुपए कर दिया है. जबकि पीक डिमांड के दौरान फ्री डिलीवरी की रकम 299 रुपए तक पहुंच जाएगी.
जेप्टो की फ्री डिलीवरी फिलहाल कम है, लेकिन इसमें बदलाव के बाद ये प्रतिस्पर्धी कंपनियों ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के बराबर पहुंच जाएगी. अब तक फ्री डिलीवरी की रकम बाकियों से कम रखकर जेप्टो ग्राहकों को लुभाने में सफल रहा है, लेकिन फ्री डिलीवरी की वैल्यू बढ़ाने के बाद से उसे ब्लिकिंट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों की कतार में आ गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेप्टो ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब क्विक-कॉमर्स कंपनियां अपने कारोबार की प्रॉफिटेबल बनाने और डिलीवरी लागत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं. बढ़ी हुई न्यूनतम ऑर्डर राशि से ग्राहकों को अपनी खरीदारी सूची में अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ सकता है और कंपनियों की प्रति ऑर्डर कमाई में सुधार हो सकता है. लोग डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए ऑर्डर की वैल्यू बढ़ाएंगे, जिससे कंपनी की कमाई में तेजी आएगी.
हालांकि एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि इस फैसले का असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो केवल जरूरी चीजों के लिए क्विक कॉर्मस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ग्राहक डिलीवरी चार्ज की स्थिति में जेप्टो से दूर भी हो सकते हैं. जेप्टो का ये फैसला देश में क्विक कॉमर्स कंपनियों की बढ़ती कमाई और बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाता है.