Advertisement
trendingNow13148639
Hindi Newsबिजनेसरघुराम राजन की चेतावनी, ईरान युद्ध लंबा चला तो 200 डॉलर तक जा सकता है क्रूड ऑयल; ग्लोबल रिसेशन का खतरा

रघुराम राजन की चेतावनी, ईरान युद्ध लंबा चला तो 200 डॉलर तक जा सकता है क्रूड ऑयल; ग्लोबल रिसेशन का खतरा

raghuram rajan on Iran War: ईरान और इजरायल में चल रही जंग का असर हर देश पर देखने को म‍िल रहा है. ईरान की जंग के कारण होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बंद है, ज‍िससे क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रघुराम राजन की चेतावनी, ईरान युद्ध लंबा चला तो 200 डॉलर तक जा सकता है क्रूड ऑयल; ग्लोबल रिसेशन का खतरा

Crude Oil Price: इजरायल-ईरान जंग के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और दुन‍ियाभर की इकोनॉमी ह‍िली हुई है. ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट चढ़कर 119 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया है. क्रूड के दाम में तेजी का असर यह हो रहा है क‍ि देश में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ गए हैं. होर्मुज स्‍ट्रेट में आवागमन प्रभाव‍ित होने से एलपीजी (LPG) का संकट भी सामना करना पड़ रहा है. इस बीच र‍िजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर और फेमस इकोनॉम‍िस्‍ट रघुराम राजन ने चौंकाने वाला बयान द‍िया है. रघुराम राजन एक चैनल को द‍िये इंटरव्‍यू में गंभीर चेतावनी दी है.

रघुराम राजन ने कहा, जंग यद‍ि एक महीने से ज्यादा चली तो क्रूड ऑयल के दाम 150 डॉलर प्रत‍ि बैरल से 200 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक जा सकते हैं. जंग के लंबा चलने से दुन‍ियाभर में र‍िसेशन का खतरा मंडरा रहा है. आयात पर न‍िर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों पर इस युद्ध का भारी असर पड़ेगा. राजन ने कहा कि फिलहाल होर्मुज के जर‍िये आने वाली दुनिया की 15-20 प्रतिशत एनर्जी सप्लाई पहले ही बंद हो चुकी है. होर्मुज स्‍ट्रेट जैसे अहम रूट पर हमले और डर के कारण तेल के जहाज फंसे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: अमेर‍िका ने ईरान को दी तेल ब‍िक्री करने की इजाजत, ग्‍लोबल मार्केट में नीचे आएंगे क्रूड के रेट?

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर संकट में पड़ जाएगी दुनिया की इकोनॉमी

उन्‍होंने कहा, यद‍ि जंग लंबी चली तो सप्लाई में और कमी आएगी. इसे बैलेंस करने के लिए 'ट्रेमेंडस डिमांड डिस्ट्रक्शन' यानी मांग में कटौती करनी पड़ेगी. इसका असर तेल की कीमत पर देखा जाएगा और यह चढ़कर 150 से 200 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच सकता है. राजन ने कहा, यह ऐसा हालात जो मैंने पहले कभी नहीं देखा. पूर्व गर्वनर ने चेताया क‍ि यद‍ि इजरायल और ईरान की जंग एक महीने और चल गई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गंभीर संकट में पड़ जाएगी.

एनर्जी हर सेक्टर की जान

राजन ने कहा, तेल और गैस के ऊंचे दाम इकोनॉमी को झटका देंगे, क्योंकि एनर्जी हर सेक्टर की जान है. इससे फैक्टरियां, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग सब पर असर पड़ेगा. राजन ने कहा कि यह 'अनचार्टेड टेरिटरी' है यानी ऐसे हालात जहां कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नतीजे बुरे होंगे. इससे ग्लोबल रिसेशन का भी खतरा बन रहा है.

ये भी पढ़ें: ईरान जंग में भी नहीं होगी LPG क्राइस‍िस, सरकार ने कर दि‍या 'खेल'; अमेरिका से म‍िलाया हाथ!

भारत पर क्‍या होगा असर?

आपको बता दें भारत पर इस युद्ध का सबसे ज्‍यादा असर पड़ेगा, क्‍योंक‍ि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है. राजन ने बताया तेल के दाम कमें हर 10 डॉलर प्रत‍ि बैरल का इजाफा भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में करीब 17 बिलियन डॉलर (करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये) का बोझ डालती है, यह जीडीपी का 0.5% होता है. क्रूड के मौजूदा रेट से भी भारत पर काफी दवाब पड़ रहा है. यद‍ि रेट बढ़कर 150-200 डॉलर प्रत‍ि बैरल की रेंज में पहुंचता है तो यह बोझ कई गुना बढ़ जाएगा. इससे रुपया कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल-डीजल के दाम रॉकेट की तरह उछलेंगे. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

iran israel war

Trending news

'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story