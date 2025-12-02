'पैदा हो सकता है फाइनेंशियल जोखिम'...RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया अलर्ट

Raghuram Rajan Big Warning : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो भी एडिशनल लिक्विडिटी बनी हुई है, वो आगे बड़े फाइनेंशियल रिस्क भी पैदा कर सकती है. पूर्व गवर्नर राजन ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के मुनाफे और AI की सफलता की कहानियों की लहर ने मार्केट में ये एहसास कराया है कि लेंडिंग में उछाल लंबे समय तक जारी रहेगा.

सावधान रहने का समय

मंगलवार को सिंगापुर में क्लिफोर्ड कैपिटल इन्वेस्टर डे इवेंट में उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में हैं जब काफी क्रेडिट है और फेड कटौती कर रहा है. ये वो समय है जब रिस्क और बढ़ जाता है. इसलिए ये सच में ज्यादा सावधान रहने का समय है.' रघुराम राजन की बातें US में हाल ही में हुए बड़े बैंकरप्सी के बाद फाइनेंस इंडस्ट्री के अधिकारियों की कंसर्न को दिखाती हैं. इन बैंकरप्सी से बड़े पैमाने पर क्रेडिट की दिक्कतों का डर पैदा हुआ और ये चिंता भी बढ़ी कि $1.7 ट्रिलियन की प्राइवेट क्रेडिट इंडस्ट्री फाइनेंशियल सिस्टम में मुश्किलों और रिस्क की नई परतें सामने ला सकती है.

कम रेगुलेटेड है प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर

पिछले महीने, डबललाइन कैपिटल के फाउंडर जेफरी गुंडलाच ने चेतावनी दी थी कि अगला फाइनेंशियल संकट प्राइवेट क्रेडिट की वजह से होगा. राजन ने कहा कि प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर पर स्ट्रेस टेस्ट नहीं हुए हैं और ये पारंपरिक बैंक लेंडिंग की तुलना में कम रेगुलेटेड हैं. उन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेट क्रेडिट कंपनियां बैंकों के जितना सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनके पास सेंट्रल बैंक से सीधे मदद लेने का विकल्प नहीं होता.