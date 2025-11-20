रेलमंत्री ने बता दी तारीख, कब से पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ? 180KM/H की रफ्तार, कितना होगा किराया, जानिए सबकुछ

Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत के बाद अब लोगों को इसके स्लीपर वर्जन का बेसब्री से इंतजार है वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है. रेल मंत्री ने बता दिया है कि ये ट्रेन कब से पटरी पर दौड़ने वाली है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि अगले महीने यानी दिसंबर 2025 से यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी. रेल मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लॉन्च से पहले इस ट्रेन में थोड़े सुधार पर काम किया जा रहा है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च में क्यों हुई देरी

रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन के रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, जिसके बाद इसे दिसंबर में आम लोगों के लिए पटरी पर उतार दिया जाएगा. रेल मंत्री ने देरी की वजह बताते हुए कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टेस्टिंग के दौरान कुछ छोटी-मोटी चीजें और खामियां सामने आई थी. बोगी और सीटों में कुछ चीजों को नोटिस किया गया. इन खामियों में इमरजेंसी अलार्म की पोजिशन, एसी डक्ट की जगह, फायर केबल आर्क फॉल्च डिटेक्शन डिवाइस की पोजिशन जैसे कुछ बदलाव किए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की कितनी होगी रफ्तार

रेलवे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को चलाने की तैयारी की गई.160 से 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है.

ट्रेन में प्लेन जैसी सुविधाएं

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बर्थ को आरामदायक बनाया गया है. इस ट्रेन की बेस्‍ट कैटेगरी की डिजाइन है. ट्रेन में टच करते ही इसका दरवाजा खुल जाएगा. टायलेट में बिना कोई बटन दबाए पानी मिलेगा. ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक सिस्‍टम लगाया गया है. सेंसर एक्‍ट‍िव इंटरकनेक्टिंग दरवाजे , टच-फ्री बायो-वैक्यूम टॉयलेट , टॉक-बैक यूनिट जैसी सुविधाएं हैं. फर्स्ट क्लास कूपों में अपर बर्थ तक आरामदायक सीढ़ियां लगी है. फ्लाइट-स्टाइल अटेंडेंट बटन लगाए गए हैं.

कितना होगा किराया

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का किराया कितना होगा, फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टिकट किराया राजधानी ट्रेनों के आसपास हो सकती है.