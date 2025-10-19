और भाई, ठग्गू के लड्डू... ट्रेन में यात्रियों से मिले अश्विनी वैष्णव तो अचानक क्यों याद आ गया कानपुर?

दिवाली के त्योहार पर लोग बड़े शहरों से अपने घरों को लौट रहे हैं. ट्रेनों में जमकर भीड़ है. देर रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का तांता लगा रहा. ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और यात्रियों से फीडबैक लेने की सोची. वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की जनरल बोगी में घुस गए. एक-एक मुसाफिर से मिलते और पूछते- क्या भाई, व्यवस्था कैसी है? एक यात्री खड़ा दिखा तो दोस्ती वाले अंदाज में कंधे पर हाथ रख दिया और हालचाल लेने लगे. कुछ यात्री ऊपर की सीट पर बैठे थे. उन्होंने मिनिस्टर को देखते ही हाथ जोड़ लिए. इसी दौरान एक शख्स बोल पड़ा कि सर कानपुर जा रहे हैं. कानपुर का नाम सुनते ही अश्विनी वैष्णव मुस्कुरा दिए और कुछ सेकेंड के लिए पुरानी यादों में खो गए.

हां, अश्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठग्गू के लड्डू... यह सुनते ही सभी हंस पड़े. हंसते हुए अश्विनी ने लोगों को बताया कि मैं कानपुर आईआईटी में था. यात्री ने जवाब दिया- आईआईटी, वहां कल्याणपुर में? रेल मंत्री ने हां में जवाब दिया. झट से एक यात्री ने हाथ जोड़कर कहा कि सर, कभी आइए कानपुर. अश्विनी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए.

#WATCH | Delhi: Railway Minister Ashwini Vaishnaw interacts with passengers on a train, at New Delhi Railway Station. He is here to inspect the arrangements for the passengers and preparations at the station, amid the festive season. pic.twitter.com/j7fyyOf5lm — ANI (@ANI) October 18, 2025

ठग्गू के लड्डू ही नहीं, बदनाम कुल्फी भी

हो सकता है देश के कुछ लोगों ने ये नाम न सुना होगा. ठग्गू के लड्डू दुकान की टैग लाइन है- 'ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं' और इसी कारोबारी परिवार का एक और प्रोडक्ट देशभर में मशहूर है. हां, ये प्रतिष्ठान अपनी बदनाम कुल्फी के लिए भी जाना जाता है. इसकी टैगलाइन है - बिकती नहीं फुटपाथ पर तो नाम होता टॉप पर. इस कुल्फी के दीवाने खूब है. ठग्गू के लड्डू की दुकान से एक्टर अभिषेक बच्चन की शादी में स्पेशल लड्डू भेजे गए थे. ठग्गू के लड्डू के मालिक प्रकाश पांडे थे जिनकी दुकान उनके पिता रामऔतार पांडे ने शुरू की थी. 2021 में कानपुर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया था.

आज नई दिल्ली स्टेशन पर 75,000 पैसेंजर्स एक साथ आए है।ये जो होल्डिंग एरिया बनाया था, यात्री सुविधा केंद्र इसमें बहुत सारे टिकट काउंटर्स है, खूब अच्छा हवादार एरिया है। लोगों के आना जाना भी बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है : माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/FBTO51QKiq — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 18, 2025

रेल मंत्री आगे कोच में महिलाओं से भी मिले और पूछा- बहन बाहर व्यवस्था ठीक थी, बाथरूम साफ-सुथरा था. कुछ बच्चे भी थे तो उनसे भी फीडबैक लिया.

