Rail Neer Price in Train: जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से चार जीएसटी स्‍लैब को घटाकर दो क‍िये जाने का असर अलग-अलग सेक्‍टर और सामान पर देखा जा रहा है. अभी जीएसटी के दो स्‍लैब हैं, लेक‍िन 22 स‍ितंबर से इन्‍हें घटाकर दो क‍िया जा रहा है. अब 18 और 5 प्रत‍िशत के दो स्‍लैब रह जाएंगे. जीएसटी दर में कटौती से रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर कारें तक सस्‍ती हो रही हैं. अब इसका असर रेल यात्रा पर भी पड़ रहा है. जी हां, जीएसटी कटौती का फायदा रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से यात्रियों को देने का फैसला क‍िया गया है.

22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें

जीएसटी में कटौती के बाद रेल नीर की कीमतें घटा दी गई हैं. अब एक लीटर की बोतल 15 रुपये के बजाय 14 रुपये में और 500 एमएल वाली बोतल 10 रुपये की बजाय 9 रुपये में म‍िलेगी. नई कीमतों को 22 सितंबर यानी सोमवार से लागू क‍िया जाएगा. रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि रेल नीर की 1 लीटर बोतल की अधिकतम कीमत 14 रुपये और 500 एमएल की बोतल 9 रुपये की होगी. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिकने वाली अन्य ब्रांड की पैकेज्ड पानी की बोतल की कीमत में भी कमी आएगी. 1 लीटर की बोतल के ल‍िए 14 रुपये और 500 एमएल के लि‍ए 9 रुपये चुकाने होंगे.

22 से जीएसटी के होंगे दो स्‍लैब

जीएसटी में क‍िया जाने वाला बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा. जीएसटी को दो स्लैब (5% और 18%) में आसान किया गया है. इससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. साबुन, टूथपेस्ट, भारतीय ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 5% या जीरो कर द‍िया गया है. जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% या जीरो क‍िया जा रहा है. इससे हेल्‍थ सर्व‍िस सस्ती हो जाएंगी. इसके अलावा टू-व्‍हीलर, छोटी कार, टीवी, एसी और सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% क‍िया जा रहा है.

म‍िड‍िल क्‍लास को म‍िलेगा सबसे ज्‍यादा फायदा

सरकार की तरफ से क‍िये जा रहे इन सभी बदलाव का सबसे ज्‍यादा फायदा म‍िड‍िल क्‍लास को म‍िलेगा. किसानों के लिए खेती के उपकरण और सिंचाई सामग्री पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. तंबाकू, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक और लग्जरी आइटम पर 40% का टैक्स लगेगा. रेल मंत्रालय की तरफ से उठाया जा रहा यह कदम यात्रियों और आम लोगों के लिए राहत भरा साबत होगा.

FAQ

सवाल: जीएसटी कटौती से रेल नीर का दाम घटकर क‍ितना हो गया?

जवाब: 22 स‍ितंबर से ट्रेन में रेलवे की तरफ से एक लीटर वाले रेल नीर का दाम 15 रुपये की बजाय 14 रुपये और 50 एमएल वाले बोलत 10 रुपये की बजाय 9 रुपये की म‍िलेगी।.