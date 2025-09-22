 IRCTC का रेल नीर आज से सस्ता, क्या GST स्लैब बदलने से ट्रेन और फ्लाइट टिकट के भी घटेंगे दाम, रेल टिकट पर कितना TAX ?
Advertisement
trendingNow12932363
Hindi Newsबिजनेस

IRCTC का रेल नीर आज से सस्ता, क्या GST स्लैब बदलने से ट्रेन और फ्लाइट टिकट के भी घटेंगे दाम, रेल टिकट पर कितना TAX ?

Train Ticket: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से रोजमर्रा की जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो गई हैं. खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, टीवी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं. कार, बाइक, साइकिल के दाम भी जीएसटी स्लैब में बदलाव होने के बाद कम हो गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 22, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IRCTC का रेल नीर आज से सस्ता, क्या GST स्लैब बदलने से ट्रेन और फ्लाइट टिकट के भी घटेंगे दाम, रेल टिकट पर कितना TAX ?

GST On Train Ticket: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से रोजमर्रा की जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो गई हैं. खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, टीवी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं. कार, बाइक, साइकिल के दाम भी जीएसटी स्लैब में बदलाव होने के बाद कम हो गए हैं. इतना ही नहीं  ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर भी सस्ता हो गया है. GST स्लैब बदलने से रेल नीर की कीमत में 1 रुपये की कटौती आ गई है.  रेल नीर की जो बोतल पहले 15 रुपये की मिल रही थी, वो अब 14 रुपये की मिलेगी.  वहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जीएसटी स्लैब बदलने से रेल किराए में भी कमी आएगी. क्या जीएसटी की दरें बदलने से रेल का सफर सस्ता हो जाएगा ? क्या GST रिफॉर्म होने से फ्लाइट के टिकट में कुछ कमी आएगी? 

रेल नीर सस्ता क्या ट्रेन किराए में भी आएगी कमी ?  

ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला रेल नीर आज से सस्ता हो गया है. अब 15 रुपये वाली बोतल 14 रुपये में मिलेगी. जीएसटी स्लैब में बदलाव के साथ इसकी कीमत में कमी आई है.  रेल नीर तो सस्ता हो गया है, लेकिन रेल किराए में कोई राहत नहीं मिली है. जीएसटी स्लैब में हुए बदलावों से रेल किराए पर लगने वाले जीएसटी को बाहर रखा गया है.   AC, प्रीमियम ट्रेन टिकटों पर जीएसटी को जस का तस रखा गया है. उसे न तो बढ़ाया गया है और न ही घटाया गया है. बता दें कि ट्रेन टिकटों पर भी जीएसटी लगते हैं. सरकार ने साफ किया है कि रेलवे की एसी टिकटों पर जीएसटी नहीं बढ़ेगा.  3AC, 2AC, 1AC, एसी चेयर कार ,एग्जीक्यूटिव चेयर कार के टिकटों पर जीएसटी 5 फीसदी लगता रहेगा. वहीं स्लीपर क्लास, सेंकेड सीटिंग क्लास, जनरल क्लास को जीएसटी से बाहर रखा गया है.  पेट्रोल-डीजल भी होंगे आज से सस्ते? GST 2.0 लागू होने के बाद क्या है आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल-डीजल का रेट

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइट टिकटों का क्या 

जीएसटी रिफॉर्म का असर फ्लाइट टिकटों पर दिख सकता है. हवाई यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है. जीएसटी रिफॉर्म के चलते प्रीमिय इकोनॉमीस बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं. जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद उनपर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. 

LPG सिलेंडर से लेकर तेल के दाम में बदलाव नहीं 

जीएसटी बदलाव के बाद LPG सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तेल की जीएसटी से बाहर रखा गया है. वहीं  सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू और कमर्शियल LPG सिलिंडर पर GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST reform 2025

Trending news

H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
;