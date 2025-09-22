IRCTC का रेल नीर आज से सस्ता, क्या GST स्लैब बदलने से ट्रेन और फ्लाइट टिकट के भी घटेंगे दाम, रेल टिकट पर कितना TAX ?

GST On Train Ticket: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद से रोजमर्रा की जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो गई हैं. खाने-पीने से लेकर कपड़े, जूते, टीवी, फ्रीज सब सस्ते हो गए हैं. कार, बाइक, साइकिल के दाम भी जीएसटी स्लैब में बदलाव होने के बाद कम हो गए हैं. इतना ही नहीं ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर भी सस्ता हो गया है. GST स्लैब बदलने से रेल नीर की कीमत में 1 रुपये की कटौती आ गई है. रेल नीर की जो बोतल पहले 15 रुपये की मिल रही थी, वो अब 14 रुपये की मिलेगी. वहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जीएसटी स्लैब बदलने से रेल किराए में भी कमी आएगी. क्या जीएसटी की दरें बदलने से रेल का सफर सस्ता हो जाएगा ? क्या GST रिफॉर्म होने से फ्लाइट के टिकट में कुछ कमी आएगी?

रेल नीर सस्ता क्या ट्रेन किराए में भी आएगी कमी ?

ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला रेल नीर आज से सस्ता हो गया है. अब 15 रुपये वाली बोतल 14 रुपये में मिलेगी. जीएसटी स्लैब में बदलाव के साथ इसकी कीमत में कमी आई है. रेल नीर तो सस्ता हो गया है, लेकिन रेल किराए में कोई राहत नहीं मिली है. जीएसटी स्लैब में हुए बदलावों से रेल किराए पर लगने वाले जीएसटी को बाहर रखा गया है. AC, प्रीमियम ट्रेन टिकटों पर जीएसटी को जस का तस रखा गया है. उसे न तो बढ़ाया गया है और न ही घटाया गया है. बता दें कि ट्रेन टिकटों पर भी जीएसटी लगते हैं. सरकार ने साफ किया है कि रेलवे की एसी टिकटों पर जीएसटी नहीं बढ़ेगा. 3AC, 2AC, 1AC, एसी चेयर कार ,एग्जीक्यूटिव चेयर कार के टिकटों पर जीएसटी 5 फीसदी लगता रहेगा. वहीं स्लीपर क्लास, सेंकेड सीटिंग क्लास, जनरल क्लास को जीएसटी से बाहर रखा गया है. पेट्रोल-डीजल भी होंगे आज से सस्ते? GST 2.0 लागू होने के बाद क्या है आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल-डीजल का रेट

फ्लाइट टिकटों का क्या

जीएसटी रिफॉर्म का असर फ्लाइट टिकटों पर दिख सकता है. हवाई यात्रा पर लगने वाले जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है. जीएसटी रिफॉर्म के चलते प्रीमिय इकोनॉमीस बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं. जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद उनपर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.

LPG सिलेंडर से लेकर तेल के दाम में बदलाव नहीं

जीएसटी बदलाव के बाद LPG सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तेल की जीएसटी से बाहर रखा गया है. वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू और कमर्शियल LPG सिलिंडर पर GST रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.