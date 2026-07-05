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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल सुरक्षा होगी और मजबूत; 432 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को हरी झंडी

इस परियोजना के तहत हाई डेंसिटी नेटवर्क (HDN) और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (HUN) पर स्थित 27 स्टेशनों और केबिनों, साथ ही एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (IBS) लोकेशन को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:07 PM IST
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल सुरक्षा होगी और मजबूत; 432 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को हरी झंडी
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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