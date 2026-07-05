/रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल सुरक्षा होगी और मजबूत; 432 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को हरी झंडी

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल मंडल में सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 432 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के तहत हाई डेंसिटी नेटवर्क (HDN) और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (HUN) पर स्थित 27 स्टेशनों और केबिनों, साथ ही एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (IBS) लोकेशन को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
इस परियोजना का उद्देश्य पुराने रिले-बेस्ड सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक कंप्यूटर-आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तकनीक से बदलना इससे रेल सुरक्षा में सुधार होगा, ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु बनेगा और देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक पर अधिक रेल यातायात को संभालने की क्षमता बढ़ेगी.
मंजूर की गई परियोजना के तहत कुल 28 रिले-आधारित इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन को बदला जाएगा. इनमें 27 पैनल/रूट रिले इंटरलॉकिंग (PI/RRI) सिस्टम और एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (IBS) इंस्टॉलेशन शामिल है. इनकी जगह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे.
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक कंप्यूटर-आधारित सिग्नलिंग तकनीक है. ये पारंपरिक रिले-बेस्ड सिस्टम की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानी जाती है. ये तकनीक खराबी का तेजी से पता लगाने, रखरखाव को आसान बनाने और ट्रेन संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करती है. इससे व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और कुशल तरीके से हो सकेगी.
ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू करने की व्यापक योजना का हिस्सा है. इन महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ-साथ कवच, ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से रेलवे सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी, रेल लाइनों की क्षमता बढ़ेगी तथा देश के सबसे व्यस्त रेल सेक्शनों में ट्रेनों का संचालन पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और सुचारु बनाया जा सकेगा.