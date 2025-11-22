Advertisement
Railway Alert: 22 और 23 नवंबर को न टिकट बुक कर पाएंगे और न ही कैंसिल...5 घंटे तक ठप रहेगी रेलवे की सर्विस,नोट कर लें टाइम

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 22, 2025, 08:00 AM IST
 Indian Railway: अगर आज आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं या फिर रिजर्वेशन करना है या फिर आपको कोई टिकट कैंसिल करवाना है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे की टिकट बुकिंग सर्विस आज ठप रहने वाली है.  दरअसल आज 5 घंटे तक दिल्ली पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम) बंद रहने वाली है. इस दौरान रिजर्वेशन के लेकर टिकट कैंसिलेशन जैसी तमाम सेवाएं बंद रहेगी.  

कब और कितने बजे बंद रहेगी सर्विस  

रेलवे की पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम) 22 नवंबर 2025 की रात 11:45 बजे से लेकर 23 नवंबर 2025 की सुबह 4:45 बजे तक बंद रहने वाली है. इन 5 घंटों के दौरान दिल्ली में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की अधिकांश सर्विसेस बंद रहने वाली है. ऐसे में आप टिकट बुकिंग, कैसिंलेशन, इन्क्वायरी से जुड़ी सर्विसेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.  

क्यों बंद रहने वाली है ये सर्विस 

दरअसल पुराने से नए कोर स्विच से बदलने की वजह से PRS सर्विसेस अस्थाई तौर पर बंद रहेंगी. इसके लिए रेलवे की ओर से नॉन पीक हार्स चुना गया है, ताकि कम से कम यात्री इससे प्रभावित हो. 22 नवंबर 2025 की रात 11:45 बजे से लेकर 23 नवंबर 2025 की सुबह 4:45 बजे तक रेलवे की टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन,करंट रिजर्वेशन,चार्ट मेकिंग, इंटरनेट टिकट बुकिंग सब बंद रहेगी. बता दें कि पीआरएस सिस्टम की मदद से डेटा को तेज और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. इसकी मदद से ट्रेनों के रिजर्व और अनरिजर्व टिकट की बुकिंग को आसान बनाया जाता है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

