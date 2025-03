होली में बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान, कन्फर्म टिकट से करिए सफर आसान!

Indian Railway: होली के त्योहार को देखते हुए बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. हर साल होली के मौके पर लाखों लोग बिहार लौटते हैं, लेकिन कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. इस बार भी नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद से बिहार आने वाली प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है.

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, पुणे-दानापुर, मुंबई-पटना, बेंगलुरु-दानापुर और अहमदाबाद-पटना जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है. इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने कुछ नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, ताकि यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सके.

संपूर्ण क्रांति क्लोन और गया-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का ऐलान

दानापुर एडीआरएम आधार राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी है कि संपूर्ण क्रांति क्लोन, गया-आनंद विहार टर्मिनल, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार (दो ट्रेनों) और दानापुर-आनंद विहार ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में जोड़ा गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द टिकट बुक करें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके.

As requested, E.C. Railway has notified the popular trains like the Sampoorna Kranti clone, Gaya-ANVT, MFP-ANVT (2 nos) & DNR-ANVT to cater to the rush for the upcoming Holi festival in Bihar. Pls share and help others to book tickets for the same... pic.twitter.com/BaGNMZjKdY

— adrm dnr @AadharRaj (@adrm_dnr) February 28, 2025