Railway Budget 2026: बजट में 7 नए रेल कॉरिडोर का ऐलान, यूपी, बिहार, बंगाल, हैदराबाद को तोहफा, रेलवे को क्या-क्या मिला ?

Railway Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया गया है. इस बजट में रेल बजट भी शामिल है. रेलवे के लिए बजट के लिए बड़े ऐलान किए हए हैं. पिछले बजट 2025-26 में रेलवे के लिए 2,55,445 करोड़ रुपये आवंजिट किए गए थे. स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया गया था.
बजट 2026 में रेलवे को क्या-क्या मिला है ?
-7 नए रेल कोरिडोर की घोषणा की गई है.
-वाराणसी सिलिगुड़ी हाई स्पीड कोरिडोर का ऐलान किया गया.
-मुंबई-पुणे रेल कोरिडोर का ऐलान
-पूना से हैदराबाद रेल कोरिडोर
-हैदराबाद से बेंगलुरु रेल कोरिडोर
-हैदराबाद से चेन्नई रेल कोरिजोर
-सिलिगुड़ी से वाराणसी रेल कोरिडोर बनाए जाएंगे
रेल बजट अलग से क्यों पेश नहीं होता
बता दें कि इससे पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था. वित्त वर्ष 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश होता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में तात्कालिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया, जिससे बाद से ये परपंरा आज तक जारी है. वित्त मंत्री ही अब रेलवे का बजट पेश करती हैं.