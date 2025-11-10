Indian Railway: 1 दिसंबर ने नहीं दौड़ेगी हमसफर एक्सप्रेस, वैष्णो देवी जाने वालों को भी झटका, रेलवे ने अचानक कैंसिल कर दी 22 ट्रेनें

Indian Railway Cancelled Train: ठंड और कोहरे के साथ ही ट्रेनों की लेटलतीफी, कैंसिलेशन आम बात है. रेलवे ने ठंड के शुरुआत से पहले से रेल यात्रियों की मुश्किल बढ़ा दी है. रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. हमसफर एक्सप्रेस, गोरखपुर-आनंदविहार एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इन ट्रेनों के अलावा उत्तर भारत से जम्मू-कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेनों को भी अस्थाई तौर पर कैंसिल कर दिया गया है. उत्तर रेलवे ने एक साथ 22 ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द करने का फैसला किया है. वहीं कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन के तहत सीमित रूट पर चलाने का फैसला लिया गया है.

रेलवे का फैसला , हमसफर समेत ये ट्रेनें कैंसिल

रेलवे ने 1 दिसंबर से दर्जनों ट्रेनों का कैंसिल करने का फैसला किया है. रेलवे के इस फैसले का असर पूर्वांचल समेत दिल्ली, पटना और लखनऊ की यात्रा करने वालों पर पड़ेगा. वहीं जम्मू कश्मीर समेत माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्री भी प्रभावित होंगे.

1 दिसंबर से नहीं चलेगी हमसफर एक्सप्रेस

रेलवे ने 1 दिसंबर से हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला किया है. गोरखपुर से चलने वाली 12595/12596 हमसफर एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 13 फरवरी तक नहीं चलेंगी. इसके अलावा गोरखपुर–आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस (15057) 4 दिसंबर से 12 फरवरी तक नहीं चलेगी. कुल 8 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का फैसला किया है. इसके अलावा 22 ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए हैं. जिसमें 12571/72 हमसफर एक्सप्रेस, 15079/80 गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और 12529/30 लखनऊ–पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है.

क्यों रद्द की गई ट्रेनें

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोहरे और ठंड की वजह से इन ट्रेनों के शिड्यूल में बदलाव किया गया है. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के चलते ये फैसला लिया गया है. हालांकि रेलवे के फैसले से यूपी, बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी होगी. सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर में वेडिंग सीजन है, ऐसे में ट्रेनों की संख्या कम होने से लोगों को मुश्किल बढ़ने वाली है.

क्यों रद्द की गई जम्मू जाने वाली ट्रेनें , वैष्णो देवी जाने वालों की बढ़ेगी परेशानी



उत्तर रेलवे ने एक साथ 22 ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द करने का फैसला लिया है. इसके अलावा कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है. 6 नवंबर को जारी आदेश के मुताबिक कठुआ और माधोपुर स्टेशनों के बीच पुल नंबर 17,पुल नंबर 163, पठानकोट व कंदरोड़ी(अप/डाउन) के बीच बने पुल नंबर 137 और 232 की मरम्मत काम के चलते ट्रेनों की सर्विस प्रभावित हो रही है. इन ट्रेनों को मार्च 2026 तक रद्द रखने का फैसला किया गया है. जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. उसमें अधिकतर ट्रेनें दिल्ली, जम्मू, कटडा, उधमपुर और तिरुपति के बीच चलती है. इसमें 12207/12208 गरीब रथ एक्सप्रेस,12209/12210 गरीब रथ एक्सप्रेस,12265/12266 दुरंतो एक्सप्रेस,14503/14504 कालका–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस, 14611/14612 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस, 19107/19108 जनभूमि एक्सप्रेस , 22401/22402 दिल्ली–उधमपुर एसी एक्सप्रेस, 22431/22432 सुल्तानपुर–उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22439/22440 वंदे भारत एक्सप्रेस,22705/22706 हमसफर एक्सप्रेस और 26405/26406 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है.