बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे का बड़ा कदम! अपग्रेड होगी वंदे भारत ट्रेन, आसानी से यात्रियों को मिलेगी सीट!

भारतीय रेलवे की सबसे हाई-टेक और लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बढ़ती यात्रियों की भीड़ और सीटों की भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब यात्रियों को वंदे भारत में सफर करने के लिए लंबा इंतजार और टिकट की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने ट्रेन के कोच बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इससे सीटों की उपलब्धता पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी.

दरअसल, रेलवे बोर्ड ने सात प्रमुख रूट्स पर चल रही वंदे भारत ट्रेनों में अपग्रेडेशन की योजना बनाई है. अभी इन रूट्स पर 8-कोच और 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. लेकिन बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने तय किया है कि 16-कोच वाली ट्रेनों को अपग्रेड करके 20-कोच और 8-कोच वाली ट्रेनों को बढ़ाकर 16-कोच किया जाएगा.

किन रूट्स पर चलेगी ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये सात रूट्स हैं- मंगलुरु सेंट्रल-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, सिकंदराबाद–तिरुपति, चेन्नई एग्मोर–तिरुनेलवेली, मदुरै–बेंगलुरु कैंट, देवघर–वाराणसी, हावड़ा–राउरकेला और इंदौर–नागपुर. इन रूट्स पर वंदे भारत में यात्रियों की बुकिंग लगभग पूरी तरह से भरी रहती है. ऐसे में यात्रियों को आरामदायक यात्रा और टिकट आसानी से मिलने के लिए कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

20 कोच वाली वंदे भारत

रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 जुलाई 2025 तक) की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के आधार पर ये कदम उठाया गया है. उनका कहना है कि तीन 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें 20-कोच में बदली जाएंगी और चार 8-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें अब 16-कोच में चलेंगी. इसके अलावा, कुछ नए रूट्स पर भी वंदे भारत को लॉन्च करने की योजना है. रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. अब सीटें ज्यादा उपलब्ध होंगी और भीड़भाड़ की समस्या भी कुछ हद तक कम हो जाएगी. वहीं, जिन यात्रियों को पहले टिकट मिलने में दिक्कत होती थी, उन्हें भी राहत मिलेगी.