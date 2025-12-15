Advertisement
trendingNow13042162
Hindi Newsबिजनेसरेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू; अधिकारियों ने कह दी ये बड़ी बात

रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू; अधिकारियों ने कह दी ये बड़ी बात

सैलरी और पेंशन पर होने वाले खर्च में बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने पहले ही खर्च में कटौती, बचत और रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों से अपने फाइनेंस को मजबूत करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू; अधिकारियों ने कह दी ये बड़ी बात

Indian Railways Employees : भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही भारतीय रेलवे ने सैलरी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. आने वाले सालों में सैलरी और पेंशन पर होने वाले खर्च में बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने पहले ही खर्च में कटौती, बचत और रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों से अपने फाइनेंस को मजबूत करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

कब जारी होगी रिपोर्ट ?
 

8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया गया था और इसके नियम और शर्तें (ToR) 28 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसका मतलब है कि रिपोर्ट जनवरी 2026 से पहले आने की उम्मीद है. इसलिए, रेलवे के पास सीमित समय है और उसने पहले ही अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने पर काम शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या तैयारियां की जा रही हैं?

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से ही चल रही है, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, माल ढुलाई (गुड्स ट्रांसपोर्ट) से होने वाले रेवेन्यू पर खास ध्यान दिया जा रहा है और अंदरूनी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है.

रेलवे की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति क्या है?

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो 98.90% रहा है जबकि 1,341.31 करोड़ रुपये की नेट इनकम दर्ज की गई है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेश्यो को सुधारकर 98.43% करने का लक्ष्य है और नेट रेवेन्यू 3,041.31 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Indian Railways employees

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी