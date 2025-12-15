रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी बढ़ाने पर काम शुरू; अधिकारियों ने कह दी ये बड़ी बात

Indian Railways Employees : भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही भारतीय रेलवे ने सैलरी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. आने वाले सालों में सैलरी और पेंशन पर होने वाले खर्च में बड़ी बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने पहले ही खर्च में कटौती, बचत और रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों से अपने फाइनेंस को मजबूत करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

कब जारी होगी रिपोर्ट ?



8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया गया था और इसके नियम और शर्तें (ToR) 28 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसका मतलब है कि रिपोर्ट जनवरी 2026 से पहले आने की उम्मीद है. इसलिए, रेलवे के पास सीमित समय है और उसने पहले ही अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने पर काम शुरू कर दिया है.

क्या तैयारियां की जा रही हैं?

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से ही चल रही है, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है, माल ढुलाई (गुड्स ट्रांसपोर्ट) से होने वाले रेवेन्यू पर खास ध्यान दिया जा रहा है और अंदरूनी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है.

रेलवे की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति क्या है?

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेश्यो 98.90% रहा है जबकि 1,341.31 करोड़ रुपये की नेट इनकम दर्ज की गई है. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेश्यो को सुधारकर 98.43% करने का लक्ष्य है और नेट रेवेन्यू 3,041.31 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.