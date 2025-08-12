India First Hydrogen Train: भारतीय रेलवे की तरफ से यात्री सुव‍िधाओं पर लगातार फोकस क‍िया जा रहा है. सेमी हाईस्‍पीड ट्रेन वंदे भारत और लोअर म‍िड‍िल क्‍लास के ल‍िए अमृत भारत ट्रेनों का संचालन शुरू क‍िये जाने के बाद अब रेलवे नई तरह की ट्रेन का संचालन करने का प्‍लान कर रहा है. देश की सबसे बड़ी पब्‍ल‍िक ट्रांसपोर्ट रेलवे की तरफ से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है. इस ट्रेन के देश में शुरुआत होने के साथ ही भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन जाएगा.

ट्रेन के रूट को लेकर पहले ही फैसला क‍िया गया

केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स (पहले ट्विटर) पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. वीड‍ियो में ट्रेन की अंदर और बाहर से झलक दिखाई गई है. पहली हाइड्रोजन ट्रेन के रूट को लेकर पहले ही फैसला क‍िया जा चुका है. यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी. रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव की तरफ से एक्‍स पोस्‍ट में ल‍िखा गया 'Bharat's First Hydrogen Train! Coming soon…'. उनकी इस पोस्‍ट का यही मतलब न‍िकाला जा रहा है क‍ि रेलवे मंत्रालय हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के ल‍िए तैयारी कर चुका है.

Bharat's First Hydrogen Train!

रेलवे म‍िन‍िस्‍ट्री के इस कदम से देश पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में आगे बढ़ेगा. रेल मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के ल‍िए क्या-क्या सुविधाएं तैयार की जाएंगी. उन्होंने बताया क‍ि हाइड्रोजन तैयार करने, उसे स्‍टोर करने और ट्रेन में फि‍ल करने के लि‍ए एक खास जगह बनाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ की लागत वाली पांच हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्‍ड टावर कार भी बनाई जाएगी. इनका इस्तेमाल मेंटीनेंस के लि‍ए किया जाएगा.

एक नजर में भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन ट्रेन-

> भारतीय रेलवे के अनुसार यह नई ट्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी. इसमें एक बार में 2,600 यात्री सफर कर सकेंगे.

> रेलवे की तरफ से हाल ही में चेन्‍नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन के कोच का सफल ट्रायल पूरा क‍िया गया.

> जुलाई के महीने में रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने 'एक्स' (X) पर ट्रायल का एक वीडियो शेयर करते हुए 'भविष्य के लिए तैयार और टिकाऊ भारत' बनाने की दिशा में अहम कदम बताया गया था.

> उन्होंने बताया था क‍ि भारत 1,200 हॉर्सपावर (HP) की हाइड्रोजन ट्रेन बना रहा है. इससे भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की टेक्‍न‍िक में दुनिया के द‍िग्‍गज देशों की ल‍िस्‍ट में शाम‍िल हो जाएगा.

> राज्यसभा में एक प्रश्‍न के जवाब में वैष्णव ने 'हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज' के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों का प्‍लान बताया. उन्होंने कहा कि एक ट्रेन की लागत करीब 80 करोड़ रुपये होगी. हेरिटेज व पहाड़ी रास्तों पर इसके इंफ्रा पर 70 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

> भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का काम शुरू क‍िया था. इसमें एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) रेक को हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ बदलकर हाइड्रोजन ट्रेन में कनवर्ट क‍िया गया है.

