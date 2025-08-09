च‍िनाब पुल शुरू होने के बाद कश्‍मीर के ल‍िए दूसरी खुशखबरी, रेल मंत्री ने शेयर क‍िया वीड‍ियो
च‍िनाब पुल शुरू होने के बाद कश्‍मीर के ल‍िए दूसरी खुशखबरी, रेल मंत्री ने शेयर क‍िया वीड‍ियो

Chinab Bridge: च‍िनाब पुल के उद्घाटन के बाद श्रीनगर सीधे रेलवे लाइन से जुड़ गया है. शन‍िवार को पहली मालगाड़ी पंजाब से अनंतनाग के नए बने गुड्स शेड में पहुंची. इसका वीड‍ियो रेलवे म‍िन‍िस्‍टर ने शेयर क‍िया. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:22 PM IST
च‍िनाब पुल शुरू होने के बाद कश्‍मीर के ल‍िए दूसरी खुशखबरी, रेल मंत्री ने शेयर क‍िया वीड‍ियो

First Freight Train in Kashmir: प‍िछले द‍िनों च‍िनाब पुल के जर‍िये श्रीनगर के रेलवे लाइन से जुड़ने के बाद शन‍िवार को रेलवे के इत‍िहास में एक और बड़ा कदम उठाया गया. जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक क्षण में शनिवार को पहली मालगाड़ी पंजाब से अनंतनाग के नए बने गुड्स शेड में पहुंची. यह कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन के शुरू होने के बाद संभव हो पाया है. यह कश्मीर घाटी को देश के राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है.

कश्मीर के लोगों और कारोबार‍ियों के लिए लागत कम होगी

रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने एक्स (X) अकाउंट पर मालगाड़ी का वीडियो शेयर करते हुए ल‍िखा 'आज (9 अगस्त 2025) पहली मालगाड़ी अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची. यह कश्मीर को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने का अहम कदम है. रेलवे ढुलाई से कश्मीर के लोगों और कारोबार‍ियों के लिए लागत कम होगी.' रेलवे की तरफ से उठाए गए इस कदम से उम्‍मीद की जा रही है क‍ि अब श्रीनगर में लोगों को पहले के मुकाबले सस्‍ती चीजें मुहैया हो सकेंगी.

यह भी पढ़ें: 35 सेकंड देर से पहुंची ट्रेन तो र‍िफंड क‍िया ट‍िकट का पैसा, उदय कोटक को जम गई यह बात; क्‍या बोले?

घाटी में सामान की ढुलाई सस्ती होगी
रेलवे की तरफ से उठाए गए इस कदम से घाटी में सामान की ढुलाई सस्ती होगी. इससे आम लोगों और कारोबार‍ियों को आर्थिक राहत मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस उपलब्धि की सराहना की. उन्होंने भी एक्‍स पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर में व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए शानदार दिन. यह प्रगति और समृद्धि को बढ़ाएगा.' मालगाड़ी उद्घाटन हाल में शुरू हुए बनीहाल-संगलदान- रियासी-कटरा खंड का हिस्सा है. यह उद्घमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्‍ट का हिस्सा है.

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज बनाया गया
USBRL प्रोजेक्‍ट 272 किमी लंबी है और इसे हाल ही में पूरा किया गया है. यह प्रोजेक्‍ट उद्घमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर,अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला ज‍िलों को जोड़ती है. यह देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण रेल प्रोजेक्‍ट में से एक है. इस प्रोजेक्‍ट में हिमालय की जटिलता के कारण कई चुनौतियां थीं. इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज बनाया गया है. 1315 लंब पुल का आर्च 467 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है. यह मालगाड़ी कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़कर सामान की आसान और सस्ती ढुलाई को बढ़ावा देगी. इससे व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा.

यह भी पढ़ें: द‍िवाली-छठ पर नहीं होगी मारामारी, सस्‍ता म‍िलेगा ट्रेन का ट‍िकट, समझ‍िए रेलवे का खास प्‍लान

FAQ
सवाल: दुन‍िया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कब शुरू हुआ था?
जवाब : देश के सबसे ऊंचे च‍िनाब रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को क‍िया था.

सवाल: कश्‍मीर में पहली मालगाड़ी पहुंचने से क्‍या फायदा होगा?
जवाब: श्रीनगर के रेलवे लाइन से जुड़ने के बाद सस्‍ती यात्रा के साथ ही सामान पहुंचाने की भी सहूल‍िय हो गई. अब इससे सामान की ढुलाई में कम खर्च आएगा. ज‍िससे वहां चीजों को सस्‍ती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. 

क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

