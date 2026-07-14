/रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, रेलवे में होंगे 8 सुधार; बिजनेस से माल ढुलाई तक सब होगा आसान

Indian Railways 8 Big Reforms : भारतीय रेलवे को अक्सर देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक सीमित नहीं है. रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और सप्लाई चेन का भी अहम हिस्सा है. इसी व्यवस्था को ज्यादा तेज, आधुनिक और आसान बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे क्षेत्र में 8 बड़े सुधारों का ऐलान किया है.
इन सुधारों का सीधा असर कारोबार, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान की सप्लाई पर पड़ेगा. सरकार का लक्ष्य रेलवे के जरिए माल परिवहन को आसान बनाना, लागत घटाना और उद्योगों को ज्यादा सुविधाएं देना है.
बिजली प्लांट्स से निकलने वाली फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट और निर्माण कार्यों में किया जाता है. पहले इसे खुले वैगनों में ले जाया जाता था. इससे धूल और प्रदूषण की समस्या होती थी. अब रेलवे ने इसे बंद कंटेनरों में परिवहन करने की व्यवस्था की है. इस बदलाव से पर्यावरण को फायदा मिलेगा और फ्लाई ऐश की ढुलाई ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी.
रेल के जरिए कंटेनर परिवहन करने वाली कंपनियों के लिए नियमों को सरल किया गया है. अब कंपनियों को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय यूनिफाइड CTO लाइसेंस मिलेगा. ये लाइसेंस 20 साल के लिए होगा और इससे कंटेनर बिजनेस में प्रवेश करना आसान होगा. इस कदम को कारोबार को बढ़ावा देने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है.
खाद और अनाज जैसे जरूरी सामान की ढुलाई के लिए मालभाड़े की व्यवस्था को सरल बनाया गया है. अब किराया तय करने में प्रति टन-प्रति किलोमीटर के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे सप्लाई चेन ज्यादा प्रभावी होगी और जरूरी सामान को समय पर पहुंचाने में मदद मिलेगी.
रेल परियोजनाओं में जमीन से जुड़े मामलों की वजह से अक्सर देरी होती है. इसे कम करने के लिए रेल भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई है. इस पोर्टल के जरिए जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और परियोजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो सकेंगे.
रेलवे परियोजनाओं में काम करने वाले कारीगरों के लिए स्किल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षित कामगारों को QR कोड आधारित स्किल कार्ड दिया जाएगा. इससे उनकी योग्यता की पहचान आसान होगी और काम की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिलेगी.
अब तक माल ढुलाई वाले वैगनों के डिजाइन पर रेलवे का नियंत्रण रहता था. नए बदलाव के तहत निजी कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार वैगन डिजाइन करने की अनुमति दी गई है. रेलवे की सुरक्षा मंजूरी के बाद इन वैगनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे उद्योगों को अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी.
पेट्रोलियम कंपनियां अब रेलवे से वैगन मिलने का इंतजार करने के बजाय अपने टैंक वैगन खरीद या लीज पर ले सकेंगी. इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में तेजी आएगी और सप्लाई सिस्टम ज्यादा मजबूत होगा.
आटा, दाल और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को कंटेनर के जरिए भेजने की सुविधा बढ़ाई जाएगी. इससे सामान नमी, खराब होने और चोरी जैसी समस्याओं से बच सकेगा.
इन 8 सुधारों से रेलवे के माल परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद मिलेगी और देश की सप्लाई चेन ज्यादा प्रभावी बनेगी. रेलवे में किए जा रहे ये बदलाव भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आसान कारोबारी माहौल की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं.