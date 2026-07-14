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रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, रेलवे में होंगे 8 सुधार; बिजनेस से माल ढुलाई तक सब होगा आसान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फ्लाई ऐश की सुरक्षित ढुलाई से लेकर 'रेल भूमि पोर्टल' और फर्टिलाइजर-अनाज के लिए आसान नियमों तक ये सभी बदलाव बिजनेस को नई रफ्तार देंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:49 PM IST
रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, रेलवे में होंगे 8 सुधार; बिजनेस से माल ढुलाई तक सब होगा आसान
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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