अब सोते-सोते जाइए मायानगरी से सिलिकॉन वैली, स्लीपर वंदे भारत को मंजूरी; अश्विनी वैष्णव का ऐलान

Vande Bharat Sleeper Train : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है. इस नई प्रीमियम ट्रेन सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी तेज, आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगी. मंत्री ने बताया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार और ट्रैक डबलिंग जैसे कामों के चलते अब इस रूट पर आधुनिक ट्रेन सेवा शुरू करना संभव हो गया है. ये ट्रेन खास तौर पर लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है. इससे रातभर में सफर पूरा किया जा सकेगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

New Vande Bharat Sleeper train between Bengaluru and Mumbai approved. pic.twitter.com/dB1NIcndYF Add Zee News as a Preferred Source P C Mohan (@PCMohanMP) April 11, 2026

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. इसमें बेहतर बेडिंग, आधुनिक इंटीरियर, एडवांस सुरक्षा सिस्टम और यात्रियों की सुविधा के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. ये ट्रेन लंबी दूरी (करीब 1000–1500 किमी) के सफर को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है.

रेल मंत्रालय का उद्देश्य देशभर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ाना है. ताकि यात्रियों को तेज और प्रीमियम यात्रा का विकल्प मिल सके. बेंगलुरु-मुंबई रूट इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

वंदे भारत ट्रेनें

फरवरी 2019 में नई दिल्ली-वाराणसी रूट पर शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनों ने अब तक 9.1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सर्विस दी है. वित्त वर्ष 2024-25 में ही करीब 3.98 करोड़ यात्रियों ने इस सर्विस का लाभ उठाया. ये पिछले वर्ष के 2.97 करोड़ यात्रियों की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत की मजबूत सालाना ग्रोथ को दर्शाता है.

तीन महीनों में अपनी शुरुआती 119 यात्राओं के दौरान कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर सेवा ने 100 प्रतिशत से अधिक ऑक्यूपेंसी हासिल की और 1.21 लाख यात्रियों को यात्रा कराई. ये प्रदर्शन प्रीमियम नाइट रेल सर्विस के प्रति यात्रियों की हाई डिमांड और मजबूत भरोसे को दर्शाता है.